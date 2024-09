Kevin Castillo reveló su sueño en el ciclismo tras ser campeón del Clásico RCN 2024

Kevin Castillo pensó en retirarse del ciclismo

El pedalista nacido en un hogar humilde contó detalles de sus inicios en el deporte y confesó que en cierto momento pensó en abandonar el ciclismo por las necesidades económicas con las que vivían, sin embargo, un entrenador de experiencia le ayudó con su afición.

“Pensé en retirarme porque ya era mayor de edad y tenía que ayudar en la casa, pues ya no es lo mismo no ser un pelado, graduado y con responsabilidades, y bueno bendito Dios ese año me llamó Gabriel Jaime Vélez para encarrilar mi carrera", dijo Castillo.