La enésima demostración de Sevilla en el Clásico RCN: "vamos a pelear por el título"

Óscar Sevilla está en la pelea por ganar su quinto título en el Clásico RCN Cerveza Andina. El colombo-español se llevó la contrarreloj y es segundo en la clasificación general, empatando en el primer lugar con su compañero José Tito Hernández.

“Hice un buen trabajo. Invito mucho a los jóvenes para que la trabajen la contrarreloj. Creo que es una disciplina muy exigente para las carreras. El trabajo da sus frutos y una vez me más me consagró en la crono con una llegada muy dura”. dijo el del Team Medellín, equipo que hizo moñona durante la quinta etapa.

“Vamos a pelear por ello, no es fácil. Sabemos que hay muchos intereses para que no lo haga, pero tengo un gran equipo. Vamos a intentar hacerlo. Tengo corredores metidos en la general como Tito (Hernández), Fabio (Duarte), Braian (Sánchez) o Nicolas (Paredes). Esperemos con el equipo intentar ganar la competencia. Si no se puede, pues no podremos, pero lo daremos todo”, agregó el vigente campeón.

“Planeamos hacer la carrera a tope. José Julián el ‘Chivo’ Velázquez nos exige mucho en la contrarreloj. Es un trabajo muy importante. Ahora a disfrutar el triunfo y pensar en mañana”, finalizó un Sevilla que dio un paso importante a un nuevo título.