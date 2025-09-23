"No creo haberle ganado a Sevilla": Urián, tras ganar la etapa 4 del Clásico RCN

La cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputó este martes 23 de septiembre en un recorrido de 142,1 kilómetros entre La Dorada (Caldas) y Facatativá (Cundinamarca). La fracción presentó un trazado exigente de alta montaña que resultó clave para mover la clasificación general.

El recorrido incluyó un inicio rápido con sprint especial en Guarinocito y una meta volante en Honda El Pescador. Desde allí, el terreno comenzó a inclinarse con el ascenso a La Mona, un puerto de primera categoría que seleccionó al grupo de favoritos.

Más adelante, las emociones continuaron con los embalajes intermedios en Sasaima y en Brio Ingreso Albán, antes de encarar el plato fuerte de la jornada: el Alto de la Tribuna, catalogado como fuera de categoría, que se convirtió en el punto más decisivo de la etapa.

Tras superar ese exigente ascenso, los ciclistas emprendieron el descenso hacia el parque principal de Facatativá, donde el final se resolvió en un cerrado embalaje. Allí, el joven José Misael Urián (Team Sistecrédito) sorprendió al vencer al experimentado Óscar Sevilla (Team Medellín). Ambos cruzaron con el mismo tiempo: 4:25:26.