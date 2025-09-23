Actualizado:
"No creo haberle ganado a Sevilla": Urián, tras ganar la etapa 4 del Clásico RCN
La jornada de este martes se definió al sprint en Facatativá (Cundinamarca).
La cuarta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputó este martes 23 de septiembre en un recorrido de 142,1 kilómetros entre La Dorada (Caldas) y Facatativá (Cundinamarca). La fracción presentó un trazado exigente de alta montaña que resultó clave para mover la clasificación general.
El recorrido incluyó un inicio rápido con sprint especial en Guarinocito y una meta volante en Honda El Pescador. Desde allí, el terreno comenzó a inclinarse con el ascenso a La Mona, un puerto de primera categoría que seleccionó al grupo de favoritos.
Más adelante, las emociones continuaron con los embalajes intermedios en Sasaima y en Brio Ingreso Albán, antes de encarar el plato fuerte de la jornada: el Alto de la Tribuna, catalogado como fuera de categoría, que se convirtió en el punto más decisivo de la etapa.
Tras superar ese exigente ascenso, los ciclistas emprendieron el descenso hacia el parque principal de Facatativá, donde el final se resolvió en un cerrado embalaje. Allí, el joven José Misael Urián (Team Sistecrédito) sorprendió al vencer al experimentado Óscar Sevilla (Team Medellín). Ambos cruzaron con el mismo tiempo: 4:25:26.
Gracias a su victoria, Urián no solo celebró la etapa, sino que también asumió el liderato de la clasificación general. El corredor se convirtió así en una de las revelaciones de la competencia.
Las palabras de José Misael Urián tras ganar etapa en el Clásico RCN 2025
Al término de la jornada, Urián se mostró emocionado por lo conseguido: “Me siento más contento por ganar la etapa que por el liderato”, aseguró, resaltando que el triunfo parcial tuvo un valor especial en su carrera.
El ciclista confesó que aún le cuesta asimilar el hecho de haber superado a Sevilla en un embalaje final: “Todavía no creo haberle ganado en el embalaje a Óscar Sevilla”. Además, destacó que la estrategia de su equipo será vital para lo que viene: “Vamos a hablar con el equipo a ver cómo mantenemos el liderato”.
Finalmente, dedicó el triunfo a sus seguidores y entorno cercano: “Muy feliz de ganar la etapa y se la dedico a toda la gente que está detrás de esto”. Con estas palabras, Urián cerró una jornada que quedará marcada en su trayectoria y en la historia reciente del Clásico RCN.
Clasificación general del Clásico RCN tras la etapa 4
1. José Misael Urián (Team Sistecrédito) 13:25:31
2. Sebastián Castaño (Team Sistecrédito) a 9"
3. Wilson Peña (Team Sistecrédito) a 16"
4. Rodrigo Contreras (NU Colombia) a 16"
5. Óscar Sevilla (Team Medellín) a 17"
