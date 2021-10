"No tiene razón de ser": Cochise Rodríguez y la mayor debilidad de Colombia en el ciclismo mundial 

Martín Emilio 'Cochise' Rodríguez, leyenda del ciclismo colombiano, habló en exclusiva con Antena2.com sobre el pedal nacional y las debilidades que hay respecto al de Europa, teniendo en cuenta que los principales rivales actualmente son hombres como Wout Van Aert, Julian Alaphilippe, Primoz Roglic y Tadej Pogacar, corredores de gran valía por cómo se desempeñan en cada una de las facetas.

Para 'Cochise', la principal debilidad que tienen los 'escarabajos' es que no les va bien en la contrarreloj individual; en este tipo de etapas es donde más se pierde tiempo; el margen está entre 2 a 3 minutos, detalle que compromete seriamente las aspiraciones de los nacionales en busca de luchar por una corona de una de las grandes.

"¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? Por ejemplo, perdemos mucho en las pruebas de contrarreloj a nivel internacional. En realidad, no sé si no hay preparación, si no está ese acondicionamiento para estas pruebas, complicado; ahí es donde estamos fallando. Entonces ojalá que tengamos más énfasis en ese aspecto en las 'crono' para que los muchachos puedan estar ahí. Y es que siempre nos sacan uno o dos minutos en 20 kilómetros, eso no tiene razón de ser", señaló el ídolo del pedal 'cafetero'.

Incluso, 'Cochise' se atrevió a dar un ejemplo al respecto: "Es como cuando usted no sabe inglés y quiere aprenderlo, pues se tiene que dedicar a estudiarlo hasta que lo aprenda; así tenemos que hacer con los ciclistas", puntualizó.

Finalmente, el antioqueño agradeció a la organización del Clásico RCN por trabajar siempre en pro del pedal, pues gracias a este tipo de competiciones se pueden sacar grandes estrellas, ya que es un semillero interesante para el país.

"Estoy muy emocionado con esta gran fiesta del pedal y porque están surgiendo más ciclistas. A medida que trascurren las competencias, los años, el ciclismo va dando más auge, más jóvenes que nos están representando muy bien en toda parte", concluyó.