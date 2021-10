"Nos jugamos todo con Wilson Peña": Luis Alfonso Cely describe al líder del Clásico RCN

Wilson Peña es el líder del Clásico RCN. Para muchos inesperado por el renombre que tienen otros pedalistas en el equipo Colombia Tierra de Atletas; sin embargo, el trabajo del corredor en los últimos años es muy destacado en varias facetas. Así lo cuenta para Antena2.com el director de la escuadra, Luis Alfonso Cely.

El técnico de ciclismo aseguró que conoce cada detalle de Peña, por eso confía en su trabajo encima de la bicicleta. "A mí no me sorprende porque soy su director, le he venido haciendo un seguimiento desde el año pasado que llegó conmigo al equipo. Él fue el mejor gregario de Diego Camargo en la Vuelta a la Juventud al quedar sexto, y ahí no queda un cualquiera", afirmó.

"Luego, en el Clásico RCN [2020] hasta la etapa de Río Sucio, donde entregó todo lo que tenía en favor de Didier Merchán, iba de doce; es una posición donde hay que ir bien para estar ahí. Ha sido un gran gregario el año pasado, este año viene demostrando su gran proyección. Disputó la Vuelta a Boyacá, estuvo peleando la Vuelta a Nariño, ganó la Clásica de Fusagasugá. Por eso en esa progresión que trae no es extraño ver así a Wilson [Peña] hoy, yo que lo conozco...", agregó.

Sobre la lucha por el título del 'Duelo de Titanes', Cely espera que si se supera de la mejor manera la fracción de la Línea [etapa 7], se podría estar muy cerca del título y solo dependería de la crono final.

"Esperamos mañana en la Línea podamos sacar una diferencia importante, si no pasa, nos vamos así a la contrarreloj individual en Buenaventura el último día, a ver si nos permite estar en el podio", analizó.

Entretanto, Luis Alfonso Cely describió las habilidades de Wilson Peña en la carretera y afirmó que la escuadra Tierra de Atletas trabajará fuertemente en pro de su capo.

"Él es un corredor todo terreno y anda bien en las cronoescaladas y la montaña; se defiende en todos los campas, baja bien y hace lo propio en lo plano", puntualizó.

"En este momento como está la carrera nos jugamos el todo por el todo con Peña, vamos a estar con él hasta el final. Hemos lanzado ataques con Darwin Atapuma para poner a los rivales a gastar, pero el hombre de nosotros es Wilson Peña", dejó claro.

Finalmente, respecto a lo que es disputar la competencia, una de las carreras más importantes e históricas del pedal nacional, Luis Alfonso Cely dijo: "La clave primero es haber llegado muy bien preparado, pienso que si un equipo llegó bien preparado, podrá disputar; segundo, un gran trabajo de conjunto; se necesita tenerlo para ganar este Clásico RCN", concluyó.