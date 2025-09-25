Oroexpress brilla en el Clásico RCN 2025: premiando a los corredores de oro de Colombia

Con recorridos exigentes, paisajes vibrantes y una competencia de alto nivel, este evento deportivo se consolida como uno de los más importantes del país. En medio de esta fiesta del deporte, Oroexpress, marca líder en el sector joyero, se destaca como patrocinador oficial, llevando su esencia de lujo, tradición y reconocimiento a cada etapa.

Con más de 43 años de experiencia y más de 200 joyerías en todo el país, Oroexpress reafirma su compromiso con el talento colombiano, premiando a los ganadores de las metas volantes con exclusivas joyas de oro de 18 quilates. Esta iniciativa convierte cada etapa en una oportunidad para brillar, no solo por la victoria, sino por el reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la pasión que caracterizan a nuestros ciclistas.

Hasta el momento, se han entregado cuatro premios en las primeras etapas del Clásico RCN 2025. Los galardonados han recibido pulseras con esferas de oro 18k, símbolo de grandeza y excelencia. En las dos primeras jornadas, el ciclista Camilo Sepúlveda Piedrahita (@camilosp_333) se llevó la victoria, mientras que, en la tercera y cuarta etapa, el triunfo fue para Leison Maca (@macaleison), quien dejó huella con su velocidad y entrega.

Los recorridos han sido exigentes y emocionantes:

● Etapa 1 (197.7 km): Apartadó – Mutatá, pasando por Turbo, Carepa y Chigorodó.

● Etapa 2 (128.2 km): Santa Fe – Medellín, culminando en el Cerro El Volador.

● Etapa 3 (182.3 km): El Santuario – Puerto Salgar, pasando por Doradal y Puerto Triunfo.

● Etapa 4 (142.1 km): La Dorada - Honda - Guaduas - Villeta - Facatativá.

La emoción continúa con la Etapa 5, un trayecto de 196 km que recorrerá Funza, Mosquera, La Mesa, Anapoima, Apulo, Tocaima, Girardot, Espinal, Chicoral, Picaleña y Ibagué.

¿Quién será el próximo corredor de oro?

Con Oroexpress, cada pedalazo se convierte en una historia de superación. Porque en el Clásico RCN 2025 no solo se trata de ganar, sino de brillar como verdaderos campeones de oro.