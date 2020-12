Óscar Quiroz, líder del Clásico RCN: “la idea es estar en el podio”

Óscar Quiroz ganó la tercera etapa del Clásico RCN Cerveza Andina y además se quedó con la camiseta de líder de la clasificación general. El nariñense volvió a ganar en Buga, tal como sucedió el año pasado. Esta vez estuvo de por medio la lluvia y una caída masiva que le ayudó a cruzar primero la línea de meta.

“El año pasado ganamos aquí y hoy quería repetir. Gracias a Dios que se nos dieron las cosas. Una llegada muy difícil, complicada. Entré muy bien en las curvas, aunque casi en el límite. Se nos dieron las cosas y se lo dedico a mi equipo, a mi familia y a todos los que están pendientes de mí”, dijo el del Colombia Tierra de Atletas, quien sueña con terminar entre los primeros de la competencia.

“Me gusta mucho esta carrera, se acomoda mucho al tipo de corredor que soy. En La Línea me sentí muy bien. Y pasamos de manera no tan difícil con nuestro equipo. La idea es estar en el podio del clásico RCN. Éste año quiero estar entre los tres primeros”, dijo Quiroz, quien fue top 10 en las últimas dos ediciones de la competencia.

“Felicitar a mi equipo que ha hecho una gran labor este año. Estaba buscando la victoria y hoy se me da. Venía a tope desde los últimos 3 km. Pensé que el de azul era uno del Medellín, pero era un compañero mío. Por eso venía a tope”. agregó.