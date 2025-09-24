Actualizado:
"Quiero ganar un Mundial": Johan Rubio, ganador de la etapa 5 del Clásico RCN
La jornada de este miércoles se corrió entre Funza (Cundinamarca) e Ibagué (Tolima) con un trazado de 196 kilómetros.
La quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputó este miércoles 24 de septiembre y arrojó la victoria de Johan Steven Rubio (Nu Colombia) con un tiempo de 4:26:12. Al término de la fracción, habló con Antena 2.
Declaraciones de Johan Rubio, del Nu Colombia, tras la etapa 5 del Clásico RCN
El joven pedalista, quien dio un 'batacazo' al adjudicarse la etapa de este miércoles, manifestó estar "muy contento por esta victoria, la trabajamos mucho con el equipo", pues se trata de una de las escuadras mejor conformadas del país.
Además, Rubio declaró haber pasado momentos de dificultad recientemente, pues dijo abiertamente que "hubo días difíciles, venía algo enfermo", pero por fortuna se pudo recuperar para la jornada de este miércoles.
Acerca de los aspectos que le jugaron en contra durante la etapa, y fueron más difíciles de abordar, Rubio confesó que "el calor fue lo más complicado", y que habitualmente representa una dificultad para él.
Entre otras cosas, pensando en la 'etapa reina' que se correrá este jueves 25 de septiembre, Rubio enfatizó en que "nosotros tenemos un líder único que es Rodrigo Contreras", y es él con quien le apunta el Nu Colombia a ganar la fracción.
"Vamos a poner nuestro 110 % para ayudarle a Rodrigo Contreras", dijo Rubio, quien manifestó que el Nu ya trabaja en la estrategia para la etapa de este jueves.
Los sueños de Johan Rubio, ciclista colombiano
Acerca de sus objetivos en el ciclismo, Johan Rubio manifestó: "Mi sueño es ser campeón mundial de contrarreloj", pues esta es una de sus especialidades.
Además, Rubio dejó claro que su ciclista favorito es el belga Remco Evenepoel, y que sueña con "ganar un Mundial o disputar una París-Roubaix".
