"Quiero ganar un Mundial": Johan Rubio, ganador de la etapa 5 del Clásico RCN

La quinta etapa del Clásico RCN Sistecrédito 2025 se disputó este miércoles 24 de septiembre y arrojó la victoria de Johan Steven Rubio (Nu Colombia) con un tiempo de 4:26:12. Al término de la fracción, habló con Antena 2.

Declaraciones de Johan Rubio, del Nu Colombia, tras la etapa 5 del Clásico RCN

El joven pedalista, quien dio un 'batacazo' al adjudicarse la etapa de este miércoles, manifestó estar "muy contento por esta victoria, la trabajamos mucho con el equipo", pues se trata de una de las escuadras mejor conformadas del país.

Además, Rubio declaró haber pasado momentos de dificultad recientemente, pues dijo abiertamente que "hubo días difíciles, venía algo enfermo", pero por fortuna se pudo recuperar para la jornada de este miércoles.

Acerca de los aspectos que le jugaron en contra durante la etapa, y fueron más difíciles de abordar, Rubio confesó que "el calor fue lo más complicado", y que habitualmente representa una dificultad para él.