Rodrigo Contreras analizó la etapa reina del Clásico RCN: "Va a definir mucho"

Este martes 24 de septiembre se llevó a cabo la cuarta fracción del Clásico RCN 2024, el cual conectó a Puerto Salgar (Cundinamarca) con Ibagué (Tolima), en el que fue un trazado que sobre el final tuvo tendencia al desnivel positivo. La victoria fue para Kevin David Castillo del Team Sistecredito.

A lo largo de la carrera hubo complicaciones para el grueso del pelotón, teniendo en cuenta que la temperatura fue muy alta, y la sensación térmica le jugó en contra a los pedalistas, quienes en varias tramos se vieron obligados a bajar el ritmo por cuenta del cansancio.

Tras la etapa, el líder de la carrera sigue siendo Rodrigo Contreras (Nu Colombia), quien se ha mostrado fuerte y tiene un equipo muy completo, que, de momento, está haciendo el 1,2,3 en la clasificación general con Cristian Camilo Muñoz y Andrés Camilo Ardila, a 11" y 14", respectivamente.

Rodrigo Contreras se refirió al liderato del Clásico RCN 2024

Respecto a lo que se viene este miércoles 25 de septiembre, el Rorro comentó que "es la etapa reina del Clásico RCN. Es de alta montaña y va a definir mucho", eso sí, reconociendo que "cada etapa tiene su complejidad".

Y si bien la línea de meta de la etapa 5 del 'Duelo de Titanes' será ubicada en el Alto de Chipre, Contreras fue claro y apuntó que "no se puede decir que si se gana en Manizales se va a ganar el Clásico", dejando abierta la lucha para las próximas fracciones.

De hecho, -tal como es conocido por quienes han seguido la carrera- "hay una crono muy importante (etapa 9), que va a definir muchos más segundos que la etapa reina", por lo que si bien este miércoles se generarán algunas diferencias, hay que 'guardarse' para el próximo domingo.

En lo personal, Contreras apuntó que de momento se encuentra "fuerte mentalmente, gozo de buena salud", y si bien en la etapa de este martes "hubo mucho calor... impresionante" este era un factor en contra que "jugaba para todos (los ciclistas del pelotón).

Sobre la etapa de hoy martes con llegada a Ibagué, el pedalista del Nu dijo que "los últimos 50 kilómetros fueron con tendencia a subir", por lo que trató de tener "mentalidad fuerte y no flaquear con el calor"; no obstante, "entré mal a los últimos 500 metros, entré por fuera", explicando por qué no pudo disputar la victoria.

Cabe recordar que la quinta etapa del Clásico RCN es considerada 'reina', y llevará a cabo entre Ibagué y Manizales, con una distancia de 183,4 kilómetros, en donde figuran dos puertos de tercera, dos de segunda y dos fuera de categoría.