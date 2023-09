Un campeón del Clásico RCN va por su segunda corona: “todo en la vida es un equilibrio”

Este lunes inició la tercera etapa del Clásico RCN Banco Agrario de Colombia 2023 y se empiezan a ver los equipos favoritos en esta nueva edición de la carrera, que para la jornada de inicio de semana arrancaron en Socorro (Santander) y terminarán en Tunja (Boyacá).

Justo antes de iniciar con la tercera etapa, en Antena 2 de RCN Radio hablamos con un protagonista, quien sabe muy bien qué es ganar este Clásico después de que en 2020 se llevara el título.

Bien, pues se trata de Tito Hernández, corredor del EPM, quien dejó su balance de lo que han sido estos primeros tres días.

“El primer día mucho calor, no había un líder. En la segunda muchas cosas pasaron con la bajada y la lluvia, por lo que esta tercera será para ubicarse todos nuevamente en la general”, inició diciendo Hernández.

Por otro lado, reconoció la dificultad de la segunda etapa: “El equipo como la mayoría de corredores, se cayeron mucho. Yo estaba con ganas de arriesgar y tratar de llegar adelante, cuando vi que los demás se caían, me llene de nervios, no arriesgué y la cogí con calma”.

Y finalmente, pero no menos importante, dejó conocer que atravesó por un mal momento, pero ya está mucho mejor: “En lo personal, estoy agradecido con la vida, con las enseñanzas que he tenido con el taoísmo que me ha enseñado mucho porque estaba saliendo de una situación muy difícil, tenía una vitaminosis, todo en la vida es un equilibro, pero gracias a Dios estoy nuevamente recuperado, estoy recuperado en el EPM porque me han apoyado mucho”.