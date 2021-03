Se disputó la 2da etapa de la Vuelta a Cataluña, que tuvo una contrarreloj de 18 kilómetros en Banyoles. La localidad catalana sirvió de inicio y final para la jornada donde Nairo Quintana volvió a tener un duro reto cronometrado con el Arkea.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA VUELTA A CATALUÑA TRAS ETAPA 2

1 J. Almeida (QuickStep) 4:43:26

2 B. Mcnulty (UAD) M.t.

3 Luis L. Sánchez (APT) a 0:03

4 Steven Kruijswijk (TJV) a 0:05

5 R. Porte (Ineos) a 0:06

6 Adam Yates (Ineos) 1 0:07

7 S. De Bod (APT) a 0:10

8 G. Thomas (Ineos) a 0:19

9 F. Masnada (DQT) a 0:20

10 L. Kamna (BOH) a 0:21

-----------------------

21 Rigoberto Urán (EF) a 01:06

32 Hárold Tejada (AST) a 01:17

37 Richard Carapaz (Ineos) a 01:20

50 Nairo Quintana (Arkea) a 01:35

La idea del ciclista colombiano, además de los otros escarabajos que se encuentran en la carrera como Rigoberto Urán (Education First) y Esteban Chaves (Mitchleton Scott), era sufrir la menor pérdida posible, teniendo en cuenta que este tipo de etapas no son su especialidad. Lo bueno, claro, fue que el recorrido terminó siendo corto y no sacaron mayores diferencias por parte de los favoritos.

Clasificación etapa 2 Vuelta a Cataluña 2021

1 Rohan Dennis (Ineos Grenadiers) - 22:27

2 Rémi Cavagna (Deceuninck-QuickStep) 22:33

3 Joao Almeida (Deceuninck-QuickStep) 22:54

4 Brandon McNulty (UAE Team Emirates) 22:55

5 Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) 23:00

6 Richie Porte (Ineos Grenadiers) 23:01

7 Adam Yates (Ineos Grenadiers) 23:02

8 Josef Cerny (Deceuninck-QuickStep) 23:05

9 Stefan De Bod (Astana) 23:05

10 Geraint Thomas (Ineos Grenadiers) 23:14

La tercera etapa de la vuelta Cataluña se disputará este miércoles entre el Canal Olímpico y Vallter 2000, sobre 203 kilómetros. Será la primera cita con la alta montaña, toda vez que habrá final en alto donde se seleccionará al grupo de aspirantes al título. Se espera protagonismo de Nairo Quintana y Rigoberto Urán, quienes medirán sus piernas con los principales rivales de la temporada.