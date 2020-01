Colombia Tierra de Atletas, las figuras del futuro en la Vuelta a San Juan

Colombia Tierra de Atletas - GW Bicicletas es una de las sensaciones de la Vuelta a San Juan. El equipo dirigido por Luis Alfonso Cely y con apoyo estatal es casi una selección nacional en la que el objetivo es formar a las figuras del futuro con Nairo Quintana y Egan Bernal como referencias.



El conjunto colombiano está en tierras argentinas con los ciclistas Oscar Quiroz, Omar Mendoza, Nelson Soto, William Muñoz y los sub-23 Diego Camargo y Jeison Casallas. Su procedencia es de varios puntos del país, desde el Departamento de Nariño pasando por Meta, Atlántico, Casanare y Boyacá.



Luis Alfonso Cely, el director técnico del equipo, nació en Boyacá, creció profesionalmente en Antioquía y es el encargado de liderar a un grupo de ciclistas que sueña con el dar el salto a Europa.

"La Vuelta a San Juan es el evento más importante de América y para un equipo Continental, que apenas se está iniciando, es una gran satisfacción comenzar la participación internacional en esta bonita carrera", confiesa a EFE Cely.



Para el equipo colombiano esta es su primera vez en San Juan, aunque no en Argentina para su técnico. "Tuve la oportunidad de venir anteriormente a la Vuelta a Mendoza y también tres veces al Tour de San Luis", señala.



En San Juan el objetivo principal es ser protagonistas y que los muchachos sean combativos para poder disputar el quinto puesto de la clasificación general con Omar Mendoza y también la general de equipos.



La referencia que tiene el equipo, sin duda, es la de una figura contrastada como Nairo Quintana (Arkea) y otro corredor de futuro, pero con un gran presente, como Egan Bernal (Ineos), ganador del último Tour de Francia.



"Egan es el deportista del año, un gran corredor, pero también una excelente persona. Lo ha venido demostrando por todo lo que ha hecho en el Tour de Francia y su niñez en Colombia", declara Cely.

"Egan desde sus inicios ha sido un gran corredor, ha mostrado una gran progresión y esperemos que los muchachos disputen esta carrera y algún día puedan estar logrando un gran triunfo", apunta el director del equipo, que no se olvida de Nairo como "máximo referente del ciclismo sudamericano".



"Nosotros traemos figuras para proyectar el ciclismo colombiano y para que sigamos siendo referencias. Lo hecho por Nairo y Egan hay que mantenerlo y sacar nuevas figuras para ganar carreras", destaca Cely, que explica las diferencias entre ambos ciclistas colombianos.



"Nairo y Egan son corredores de distintas características. Nairo es más escalador, más definido en la montaña y Egan es más completo, más atacante, más decidido. Eso no quita que Nairo sea grande y corra al ataque, como ha hecho en grandes exhibiciones", apunta.



El objetivo a medio plazo es que los muchachos del Colombia Tierra de Atletas - GW Bicicletas puedan vivir del deporte y dar el salto a los mejores equipos en Europa, como hizo Egan Bernal o Nairo.



"Si me dices hace veinte años que un colombiano ganaría un Tour sería escéptico por el dominio de los europeos, pero desde que apareció Nairo se nos dio la posibilidad de soñar", confiesa Cely, que tiene en su equipo a un ilustre del ciclismo colombiano como Darwin Atapuma.



"Con Darwin tenemos un gran líder y un gran deportista para estos muchachos", destacó sobre el ciclista de Nariño, apodado 'El Puma', que llegó a ser noveno en el Giro de Italia 2016.



La irrupción los últimos años de grandes deportistas está haciendo que el ciclismo recupere la popularidad perdida en Colombia respecto a la década de los ochenta y noventa.

"Los grandes triunfos de ciclistas colombianos están ayudando y ahora tenemos una proyección internacional", destaca.



Uno de los jóvenes que más promete dentro de su equipo es Jesús David Peña, séptimo en el Giro de Italia sub-23 y campeón de la prestigiosa Vuelta a la Juventud de Colombia. Otro es Didier Merchán, que ganó la cronoescalada del Clásico RCN.



El calendario del Colombia Tierra de Atletas-GW Bicicletas es apretado este 2020. Hay posibilidad de ir al Giro de Sicilia, a la Semana Coppi e Bartali, la Vuelta a Asturias, la Vuelta a Madrid, la Vuelta a la Juventud o una Copa del Mundo sub-23 en Italia.



El apoyo institucional del Gobierno colombiano y de GW Bicicletas, la empresa más grande del país en este sector, hacen que la viabilidad del equipo esté asegurada. "Estamos contentos con lo logrado y con el respaldo y compromiso de nuestros patrocinadores", concluye Cely.