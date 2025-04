Colombiano genera angustia en plena Vuelta al País Vasco: "Estoy un poco enfermo"

Luego de las confusiones que hubo en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco con la victoria de Alex Aranburu (Cofidis), este jueves 10 de abril se corrió la cuarta jornada, la cual tuvo una dosis de media montaña y terminó por ganar el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates).

En cuanto a los colombianos, el mejor de la jornada fue el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien dio batalla en el último ascenso, aunque no peleó por la victoria de etapa y llegó decimoquinto a 1'05".

Vea también: Vuelta al País Vasco 2025: así va la clasificación general tras la etapa 4

Quien bajó el ritmo fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana), pues el corredor de 27 años fue 30 a 2'13" y ahora está a 3'42" en la clasificación general. Una vez terminó la etapa, el corredor confesó no sentirse bien y que pensó en retirarse de la carrera.

Harold Tejada confesó que está enfermo y pensó en retirarse de la Vuelta al País Vasco

"Estoy un poco enfermo, pero con la presencia de mi familia espero recuperarme para disfrutar de lo que falta. El equipo tiene opciones de ganar alguna etapa, ayer lo intentamos, y hoy de nuevo con Champoussin, pero Joao Almeida estaba muy fuerte. La Itzulia es muy dura y aquí es difícil ganar", dijo el pedalista del Astana, quien confía en mejorar para la etapa de mañana viernes.

Le puede interesar: Yerry Mina firmará nuevo contrato en Europa: confirman su nuevo club

Y el pedalista oriundo de Pitalito (Huila) dio detalles de cómo ha pasado las últimas horas, confesando que "la noche la pasé en vela, con escalofríos, afectado además por la alergia, que es la primera vez que me pasa. Esta mañana no sabía si salir o no, estoy tomando antibiótico", por lo que no se descarta su retiro de la competencia en caso de no dar muestras de mejoría.

La cuarta etapa de la Vuelta al País Vasco se correrá este viernes 11 de abril entre Urduña y Gernika-Lumo, que están separadas por 172,3 kilómetros y es un poco menos exigente que la de hoy, con cuatro puertos de montaña de tercera categoría.