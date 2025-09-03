Actualizado:
Mié, 03/09/2025 - 11:06
Colombia protagonista en la etapa 11 de la Vuelta: Así está la general
En una etapa con problemas en el final, uno de los colombianos fue protagonista.
La etapa número 11 de la Vuelta a España se disputó el 3 de septiembre de 2025, una etapa que cubrió 157,4km con salida y llegada en Bilbao. Esta fue una etapa de media montaña, con 5 puertos de tercera categoría y 2 de segunda categoría.
Fue una etapa exigente con muchos puntos de montaña y descensos pronunciados, una etapa que empezó con una fuga de pocos ciclistas casi hasta la mitad de la carrera, esta fuga terminó siendo de un solo corredor, Marc Soler, que posteriormente sería alcanzado por el colombiano Santiago Buitrago y un par de ciclistas más, hasta que a 59km de la meta se terminó esta fuga.
El colombiano Santiago Buitrago volvió a ser protagonista pocos kilómetros después cuando junto a Mikel Landa protagonizó otra fuga en busca de los puntos. A poco más de 30km para la meta Landa sintió molestias por lo que el colombiano quedó solo, complicándole mucho más mantener la fuga. Faltando 25km para la meta el pelotón alcanzó al colombiano que ya sin piernas no pudo contraatacar, sin embargo, se mantuvo en la cabeza de la carrera junto a los favoritos.
Más colombianos en esta etapa
Para el resto de los colombianos fue una etapa exigente, se mantuvieron en el pelotón prácticamente toda la carrera, hasta que faltando 25km los lideres decidieron atacar dividiendo el pelotón. Los ciclistas colombianos se mantuvieron cerca de la cabeza de carrera donde estaban los favoritos, alcanzándolos en la última subida, donde hubo más ataques, Egan intentó defenderse, pero quedó en un tercer grupo de perseguidores perdiendo tiempo con los lideres de la Vuelta. La carrera por cuestiones de seguridad no tuvo ganador de etapa.
CLASIFICACIÓN GENERAL VIRTUAL VUELTA A ESPAÑA 2025 TRAS LA ETAPA 11: ASI VAN LOS COLOMBIANOS
En minutos actualizaremos los tiempos por inconvenientes al final de la etapa.
1. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) 37H33'52''
2. Torstein Træen (Bahrain - Victorious) a 26''
3. Joao Almeida (UAE Team Emirates) a 38''
4. Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) a 58''
5. Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) 2'03''
6. Giulio Ciccone (Lidl Trek) a 2'05''
7. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 2'12''
8. Jai Hindley (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) a 2'16''
10.Matthew Riccitello (Israel Premier Tech) a 2'43''
---
11. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 2'55''
21. Harold Tejada (XDS Astana) a 10'07''
25. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) a 15'00''
43. Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) a 36'54''
73. Sergio Higuita (XDS Astana) a 54' 25''
¿Cuándo se correrá la etapa 12 de la Vuelta a España?
La etapa 12 de la Vuelta a España se correrá el 4 de septiembre del 2025, será una etapa de media montaña con salida en Laredo y llegada en Los Corrales de Buelna. Será una etapa de 144.9km con dos puertos de montaña importantes, el puerto de Alisas de segunda categoria y la Collada de Brenes que es un puerto de primera categoría. La largada se dará a las 14:00 mientras la llegada está prevista a las 17:22.
Fuente
Antena 2