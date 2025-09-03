Colombia protagonista en la etapa 11 de la Vuelta: Así está la general

La etapa número 11 de la Vuelta a España se disputó el 3 de septiembre de 2025, una etapa que cubrió 157,4km con salida y llegada en Bilbao. Esta fue una etapa de media montaña, con 5 puertos de tercera categoría y 2 de segunda categoría.

Fue una etapa exigente con muchos puntos de montaña y descensos pronunciados, una etapa que empezó con una fuga de pocos ciclistas casi hasta la mitad de la carrera, esta fuga terminó siendo de un solo corredor, Marc Soler, que posteriormente sería alcanzado por el colombiano Santiago Buitrago y un par de ciclistas más, hasta que a 59km de la meta se terminó esta fuga.

El colombiano Santiago Buitrago volvió a ser protagonista pocos kilómetros después cuando junto a Mikel Landa protagonizó otra fuga en busca de los puntos. A poco más de 30km para la meta Landa sintió molestias por lo que el colombiano quedó solo, complicándole mucho más mantener la fuga. Faltando 25km para la meta el pelotón alcanzó al colombiano que ya sin piernas no pudo contraatacar, sin embargo, se mantuvo en la cabeza de la carrera junto a los favoritos.