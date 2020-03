¿Cómo hace un ciclista de élite para mantener el ritmo durante la cuarentena?

El deporte mundial se ha visto afectado por la pandemía del coronavirus que por lo menos en Colombia ha registrado 54 casos. El COVID-19 obligó a la Unión Ciclista Internacional a suspender o cancelar todas las competiciones. Por lo anterior, la mayoría de corredores regresaron a sus países de origen en donde algunos permanecerán en aislamiento, mientras que otros harán un entrenamiento especial para mantener el ritmo profesional a la espera que se reanude la temporada.

Por ejemplo, los colombianos Nairo Quintana, junto con su hermano Dayer y su compañero Winner Anacona, el antioqueño Sergio Andrés Higuita, el embalador Álvaro Hodeg y Egan Bernal regresaron el último fin de semana de Europa y permanecerán por lo menos entre 14 y 15 días en aislamiento para prevenir cualquier posibilidad de portal el coronavirus.

Pero, ¿Cómo harán los ciclistas de élite para mantener el ritmo competitivo durante el tiempo que no hayan pruebas?

Algunos de los corredores colombianos han contado que acudirán a la tecnología para entrenarse en sus viviendas mediante simulares o los reconocidos rodillos que les permitirán ejercitar y mantener activas las piernas. Otros aprovecharán cuando tengan la oportunidad para rodar por las carreteras del país, como lo ha compartido a través de sus redes sociales el antioqueño Rigoberto Urán.

Yo me quedo en casa hasta nueva orden. Sólo salir si es necesario 🙏🏽 mientras encuentran una solución. Paciencia!! pic.twitter.com/9QSt8nLu44 — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) March 16, 2020

Por otro lado, el ciclista belga Thomas de Gendt del equipo Lotto-Soudal y fuera protagonista de la séptima fracción de la Parós-Niza, la cual ganó Nairo Quintana, indicó que en un principio no sabía cómo iba a ser su tiempo de aislamiento ya que no tenía certeza para cuál prueba de prepararía o cuándo volvería la actividad de máximo nivel.

“Pero ¿cómo hacerlo? Esa es la pregunta; eso es algo que deberíamos discutir con nuestro entrenador. La parte difícil es, sobre todo: ¿dónde trabajas? Con tantas restricciones de movilidad, vetos y prohibiciones ¿para regresar a competir cuándo? ¿a mediados de mayo tal vez, junio… para el Tour…? ¿pero para qué tipo carrera te preparas? si no se sabe cuáles van a poder realizarse, o no. Si se solapan muchas quizás. Es un poco estúpido llegar a una fecha determinada si no hay perspectivas. En mi opinión, el Tour será lo único fijo. Ciertamente apunto a eso”, afirmó.