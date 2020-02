¿Cómo le fue a Chris Froome en su regreso a las carreras del World Tour?

El alemán Pascal Ackermann (Bora (Hansgrohe) fue el encargado de estrenar el maillot rojo de líder del Tour de los Emiratos Árabes Unidos tras una demostración al esprint en la primera jornada disputada con llegada y salida en Dubai, con un recorrido de 148 kilómetros. No obstante, la noticia más importante que dejó la primera etapa fue la presencia del cuatro veces campeón del Tour de Francia, Chris Froome.

¿Cómo le fue al británico en su retorno a las carreteras? Según él mismo, se sintió nuevamente con vida al correr otra vez; no fue protagonista por lógica, ya que la primera etapa fue hecha para sprinters, al igual que la segunda fracción, más para clasicomanos, e incluso velocistas. En general fue un día tranquilo marcado por el retorno de Froome tras 8 meses de baja.

El líder del Ineos dijo sentirse "muy feliz por haber vuelto a ser ciclista", nada más terminar la primera etapa del Tour de los Emiratos Árabes Unidos, su primera prueba tras una dura lesión que sufrió al caer en el Dauphiné en junio de 2019.

"Era un día especial para mí, me tenía que probar en competición y me he sentido bien, he tenido la sensación del principio de mi carrera, estaba como un juvenil", dijo Froome en la meta de Dubai Silicon.

Froome entró en el puesto 115, con el mismo tiempo del vencedor, el alemán Pascal Ackermann, quien marcó en meta 3h.29.19 tras un trayecto de 148 kilómetros.

Este lunes se disputa la segunda etapa entre Dubai y Hatta, de 168 kilómetros, con un final en ascenso de 3 kilómetros que incluye rampas del 12 y 17 por ciento.