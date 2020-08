Compañero de Egan salta en su defensa: "queda mucho para el Tour"

El ruso Pavel Sivakov (Ineos) reconoció los problemas de su jefe de filas, el colombiano Egan Bernal, en el ascenso final a Saint Martin de Belleville, cima de la tercera etapa del Dauphiné, donde el ganador del Tour 2019 volvió a dejarse un puñado de segundos respecto al líder, el esloveno Primoz Roglic.

"Fue bueno recuperar la forma y volver a mí nivel. Ayer cometí un pequeño error y estaba un poco vacío. Egan ha tenido un día un poco difícil al final, pero no hay problema. Sigue en la pelea y ha cumplido dos etapas difíciles".



Sivakov, de 23 años, último gregario de Bernal en los puertos definitivos, comentó que hubo de quedarse con el colombiano porque estaba pasando apuros. "Egan me dijo que no se sentía muy bien hoy. Así que me quedé con él e intenté llevarlo hasta el final. Cuando comenzó el sprint seguí adelante y tal vez con 100 metros para el final vi que había cedido".



Según explicó el ganador del Tour de los Alpes y Vuelta a Polonia 2019, no hay razones para preocuparse por el estado de forma de Bernal, ahora séptimo a 31 segundos de Roglic. "Hemos hecho buenos entrenamientos y ahora necesitas mejorar la forma en estas carreras. Todavía queda un largo camino para el Tour, especialmente hasta la tercera semana. Tenemos tiempo, no necesitamos estresarnos ni preocuparnos ".

La tercera etapa de la competencia fue ganada por el italiano Davide Formolo del UAE Team Emirates, siendo seguido por el líder de la general, el mencionado Primoz Roglic, quien se mantuvo en lo más alto. De otro lado, en la clasificación de la carrera aparecen cuatro colombianos: Daniel Felipe Martínez, Egan Bernal, Miguel Ángel López y Nairo Quintana.