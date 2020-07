Con Egan y Froome, el equipazo del INEOS para La Route d'Occitanie

El Team INEOS confirmó la nómina de lujo que presentará en la edición 44 de La Route d'Occitanie y que contará con figuras como el colombiano Egan Arley Bernal y el británico Chris Froome.

La poderosa escuadra británica acompañará a Bernal y Froome con el costarricense Andrey Amador, el español Jonathan Castroviejo, el ruso Pavel Sivakov, el inglés Tao Geoghegan Hart y el holandés Dylan van Baarle.

De esta manera, La Route d'Occitanie será la primera prueba en la que debutarán en la temporada Egan Bernal y Chris Froome luego del parón obligado por la pandemia del coronavirus.

La carera francesa se disputará de 1 al 4 de agosto y contará con un recorrido montañoso que servirá de preparación para el Tour de Francia que dará inicio el 29 del mismo mes.

This Saturday we'll be in France with a strong team to tackle La Route d'Occitanie.



Here's our squad for the four-day stage race #RDO2020@Andrey_Amador @Eganbernal @jcastroviejo @chrisfroome @taogeoghegan @PavelSivakov @DylanvanBaarle pic.twitter.com/gl0ATNIS42