Con el Tour como principal objetivo, Alaphilippe confirmó su calendario

El francés Julian Alaphilippe reanudará la temporada en la Strade Bianche el próximo 1 de agoto, donde defenderá el título obtenido en 2019 tras una preparación diferente, pero "feliz" por ponerse el dorsal número 1.

"Ganar el año pasado fue una sensación increíble, uno de mis mejores recuerdos de la temporada. Llegué en un gran momento de forma, estaba realmente concentrado y tenía un equipo muy fuerte siempre a mi alrededor hasta que la carrera cobró vida en la última hora. Me encanta el ambiente y la atmósfera de la Strade Bianche y será interesante reiniciar la temporada allí, especialmente porque viene después de una preparación diferente a la que tuve el año pasado", explica el quinto clasificado en el Tour 2019.

Alaphilippe, de 28 años, es uno de los corredores con más días de competición hasta el parón provocado por la pandemia del coronavirus. Participó en la Vuelta a San Juan argentina con 2 triunfos de etapa y en el Tour Colombia, donde obtuvo una.

Je brûle d'envie pour reprendre la saison afin de voir comment je me sens et ce que je peux réaliser. Voici mon programme du mois d'août!

I’m really eager to restart the season to see how I feel and what I can do. Here's my program for August! https://t.co/JYwUwKt9EB pic.twitter.com/SGlYROdhq9