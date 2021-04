Con tremendo sprint, Demi Vollering se llevó la Lieja Bastoña Lieja femenina

La neerlandesa Demi Vollering (SD Worx) se impuso al esprint ante su compatriota del Movistar Annemiek Van Vleuten en la 5a edición de la Lieja Bastoña Lieja disputada sobre un recorrido de 140 kilómetros.



Vollering (Zoetermeer, 24 años), aprovechó el trabajo de gregaria y el lanzamiento de su compañera campeona del mundo Anne Van der Breggen para imponer su velocidad en meta, donde batió a Van Vleuten y a la italiana Elisa Longo Borghini (Trek), con un tiempo de 3h.54.32, a una media de 36 kms/hora en el trayecto entre Bastoña y Lieja.

Esta vez las españolas no pudieron disputar la victoria. Ane Santesteban (BikeExchange) entró en el puesto 18 a 1.59 minutos y una plaza después Mavi García ( Alé BTC Ljubljana) con el mismo tiempo.



Primera gran victoria para Vollering, considerada como sucesora de su amiga Van der Breggen. Esta temporada anduvo cerca de la gloria, pues fue segunda en la Amstel y Flecha Brabanzona, quinta en Flandes y sexta en la Strade Bianche. Por fin llegó el premio gordo en la Lieja Bastoña.



Como es habitual, la carrera se decidió en los últimos 40 kilómetros con las cotas claves. En La Redoute (2 kms al 8,9 por ciento con rampa del 13) el pelotón empezó a disgregarse. Atacó la sudafricana Ashleigh Moolman Pasio (SD Worx) llevándose con ella a Cecilie Uttrup Ludwig y Lucinda Brand.



El trío abrió una veintena de segundos, pero en la persecución estaban las mejores corredoras del pelotón, con Van der Breggen, Van Vleuten, Demi Vollering, Longo Borghini, y la española Mavi García, de nuevo entre las favoritas.



En la Cota des Forges perdió consistencia la fuga y las tres fueron alcanzadas por el grupo principal. Ya no iba a decaer la batalla, pues en la Roca de los Halcones (1.3 kms al 11 de media) tensó el ritmo Van Vleuten hasta seleccionar un quinteto definitivo con Van der Breggen, Longo Borghini, Kasia Niewiadoma y Demi Vollering.

El objetivo del ataque era eliminar a la neerlandesa Marianne Vos, superior a todas en caso de llegar al esprint. Una buena situación para Van der Breggen y Demi Vollering, ambas del SD Worx, una doble baza que las ponía en superioridad ante las rivales.



Van der Breggen se puso el mono de trabajo, un arcoíris al servicio de una compañera que al esprint es más rápida. Sin problemas de ego, Vollering supo aprovechar la generosidad y la clase de su compañera, que la lanzó para el remate definitivo ante una Van Vleuten que hubo de conformarse con la segunda plaza.



Vollerin se convirtió en la sucesora de la británica Elizabeth Deignan, última ganadora el pasado mes de octubre.