Con victoria de Nairo, Colombia llegó a 30 triunfos UCI en 2020

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana dio una nueva exhibición de su categoría en la montaña y del gran nivel en el que está en 2020 con su nuevo equipo Arkéa-Samsic al ganar la séptima y última etapa de la París-Niza, y llegar de esta manera a 44 triunfos en su carrera y al quinto en el año.

Con la victoria del 'cóndor', Colombia ratifica el gran inicio de temporada que ha tenido en el ciclismo al registrar 30 celebraciones en competencias avaladas por las Unión Ciclista Internacional, que además le permiten al país consolidarse en la tercera casilla del escalafón mundial.

Precisamente Nairo Quintana, junto con Jhonatan Restrepo y Fernando Gaviria han sido los corredores colombianos con más triunfos. Quintana cuenta con cinco, mientras que Restrepo seis y Gaviria tres.

Estas son las victorias de etapa y clasificación general UCI de Colombia en 2020:

Nairo Quintana - Etapa 7 París Niza

Jhonatan Restrepo - Etapa 7 Tour de Ruanda (Crono)

Jhonatan Restrepo - Etapa 6 Tour de Ruanda

Jhonatan Restrepo - Etapa 5 Tour de Ruanda

Jhonatan Restrepo - Etapa 3 Tour de Ruanda

Nairo Quintana - Clasificación general Tour des Alpes Maritimes et du Var

Miguel Ángel López - Etapa 4 Vuelta Algarve

Nairo Quintana - Etapa 2 Tour des Alpes Maritimes et du Var

Daniel Felipe Martínez - Etapa 6 Tour Colombia 2.1

Sergio Higuita - Clasificación general Tour Colombia 2.1

Nairo Quintana - Clasificación general Tour de La Provence

Juan Sebastián Molano - Etapa 5 Tour Colombia 2.1

Nairo Quintana - Etapa 3 Tour de La Provence

Sergio Andrés Higuita - Etapa 4 Tour Colombia 2.1

Juan Sebastián Molano - Etapa 3 Tour Colombia 2.1

Juan Sebastián Molano - Etapa 2 Tour Colombia 2.1

Fernando Gaviria - Etapa 7 Vuelta San Juan

Sergio Andrés Higuita - Campeón Nacional de ruta

Daniel Arroyave - Campeón Nacional de ruta sub 23

Miguel Flórez - Etapa 5 Vuelta San Juan

Daniel Martínez - Campeón Nacional contrarreloj

María Gómez - Campeona Nacional de ruta

Lina Hernández - Campeona Nacional sub 23

Ana Sanabria - Campeona Nacional de ruta

Adrián Bustamante - Campeón Nacional sub 23 contrarreloj

Lina Hernández - Campeona Nacional sub 23 contrarreloj

Fernando Gaviria - Etapa 4 Vuelta San Juan

Fernando Gaviria - Etapa 2 Vuelta San Juan

Jhonatan Restrepo - Etapa 5 Vuelta al Táchira

Jhonatan Restrepo - Etapa 3 Vuelta al Táchira