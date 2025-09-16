Actualizado:
Mar, 16/09/2025 - 07:56
Confirmado el nuevo equipo de Juan Ayuso hasta 2030
El pedalista español de 22 años terminó anticipadamente su contrato con el UAE Team Emirates.
El catalán Juan Ayuso cambiará de equipo, pues a sus 22 años ha decidido terminar su vínculo con el UAE Team Emirates y se unirá a otra escuadra World Tour que apunta a ser de las más competitivas del circuito.
Ya parece un hecho, y solo falta el anuncio oficial sobre la llegada de Juan Ayuso al Lidl-Trek, equipo estadounidense que viene dando saltos ascendentes en el ranking UCI y tendrá en el español a uno de los mejores escaladores del mundo.
El rumor venía tomando fuerza desde la Vuelta a España, carrera en la cual Ayuso ganó dos etapas pero renunció rápidamente a pelear la clasificación general, y terminó quedando en la casilla 68.
¿Hasta cuándo tenía contrato Juan Ayuso con el UAE?
Eso sí, Ayuso tuvo que arreglar con el UAE su desvinculación para unirse al Trek, teniendo en cuenta que el contrato con el equipo emiratí iba hasta 2028, y hubo que terminarlo prematuramente por común acuerdo.
Ahora, el Lidl-Trek le ha dado garantías al pedalista español y se aguarda por el anuncio oficial. El corredor de 22 años llegará a debutar en 2026, y con la intención de ganarse el rótulo de 'líder' en un equipo que tiene a varios corredores 'top'.
En el Trek, Juan Ayuso compartirá -y competirá por ser 'capo' en 'grandes vueltas'- con Giulio Ciccone, Mads Pedersen, Jonathan Milan, Mattias Skjelmose, Mathias Vacek, Thibau Nys, Daan Hoole y Albert Philipsen, solo por mencionar a algunos de sus mejores corredores.
¿Hasta cuándo firmó Juan Ayuso con Lidl-Trek?
Se estima que Juan Ayuso firmará con el Lidl-Trek hasta diciembre de 2030, siendo uno de los contratos más largos del World Tour, pues se está hablando de cinco temporadas, cuando lo habitual es que se firmen por dos o tres años como mucho.
Ahora, mientras se hace oficial el vínculo entre el ciclista y el equipo, Juan Ayuso liderará a la Selección España en su intención por ganar el oro en el Campeonato Mundial de Ciclismo que se correrá en Kigali, Ruanda.
