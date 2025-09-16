Confirmado el nuevo equipo de Juan Ayuso hasta 2030

El catalán Juan Ayuso cambiará de equipo, pues a sus 22 años ha decidido terminar su vínculo con el UAE Team Emirates y se unirá a otra escuadra World Tour que apunta a ser de las más competitivas del circuito.

Ya parece un hecho, y solo falta el anuncio oficial sobre la llegada de Juan Ayuso al Lidl-Trek, equipo estadounidense que viene dando saltos ascendentes en el ranking UCI y tendrá en el español a uno de los mejores escaladores del mundo.

El rumor venía tomando fuerza desde la Vuelta a España, carrera en la cual Ayuso ganó dos etapas pero renunció rápidamente a pelear la clasificación general, y terminó quedando en la casilla 68.

¿Hasta cuándo tenía contrato Juan Ayuso con el UAE?

Eso sí, Ayuso tuvo que arreglar con el UAE su desvinculación para unirse al Trek, teniendo en cuenta que el contrato con el equipo emiratí iba hasta 2028, y hubo que terminarlo prematuramente por común acuerdo.