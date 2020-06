Confirmado: Fernando Gaviria disputará el Giro de Italia con el UAE

El esloveno Tadej Pogacar y el italiano Fabio Aru serán los encargados de luchar por la general del Tour de Francia en el equipo del UAE Emirates, mientras que el colombiano Fernando Gaviria buscará triunfos de etapa en el Giro de Italia. En la formación del equipo emiratí se apuesta por el debut de Pogacar en el Tour para aspirar al podio tras el tercer puesto en la Vuelta 2019, acompañado por Aru, quien también correrá la Vuelta a España.

El dúo de la general estará acompañado en Francia por el español David de la Cruz, el italiano Davide Formolo y el velocista noruego Alexander Kristoff.



Para el Giro de Italia, la formación apuesta por el esprinter colombiano Fernando Gaviria y el italiano Diego Ulissi. El velocista tendrá su tren habitual con Maximiliano Richeze y Juan Sebastián Molano, mientras que el italiano, que no participará en las clásicas de las Ardenas esta temporada, perseguirá las etapas. También están confirmados para el Giro, Valerio Conti, Brandon McNulty y Joe Dombrowski.



Fabio Aru estará en la Vuelta, prueba que ya ganó en 2015. Para apoyarlo contará con Davide Formolo y David de la Cruz, mientras que Jasper Philipsen será el esprinter que luche por las etapas.

Vale la pena recordar que a inicios de temporada, todo indicaba que Gaviria estaría en el Tour, sin embargo, a lo largo del martes 9 de junio se conoció que la escuadra de la que hace parte el pedalista colombiano había cambiado de planes y el embalador para la competencia que se disputará entre agosto y septiembre, tal como se informó en la parte superior de esta nota será Alexander Kristoff, algo que el propio ciclista confirmó en diálogo con Norwegian TV2, asegurando que todo esto se dio a causa del cambio de calendario.

