Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 19:07
Confirman la carrera que excluirá al Israel Premier-Tech en 2026
El cuadro israelí generó rechazo entre grupos pro Palestina los cuales protestaron durante la Vuelta a España.
La Vuelta a España 2025 se vio marcada por la polémica en su undécima etapa, cuando la organización se vio obligada a neutralizar la jornada y no declarar ganador. El motivo fue una protesta de grupos pro Palestina, que bloquearon el acceso a la meta en rechazo a la participación del equipo Israel Premier Tech.
Los manifestantes argumentaron que el nombre de la escuadra es un símbolo de apoyo a un país que mantiene un conflicto activo con Palestina, lo que motivó el boicot en pleno recorrido. La etapa terminó sin resolución, en un hecho sin precedentes recientes dentro de la ronda ibérica.
El incidente abrió un debate sobre la permanencia del equipo en la carrera. Según explicó el narrador Heri Frade en Radio COPE, la organización de la Vuelta no puede expulsar al Israel Premier Tech, aunque sí podría hacerlo la Unión Ciclista Internacional (UCI). Finalmente, el equipo terminó el recorrido de la ronda ibérica.
Desde la formación aclararon además que el Israel Premier Tech no tiene vínculos directos con el Gobierno israelí. Fue fundado por el empresario canadiense Sylvan Adams y su cupo en la Vuelta a España se obtuvo por mérito deportivo, no por invitación.
La carrera que rechazó la participación del Israel Premier-Tech
A pesar de estas aclaraciones, la polémica trascendió a otras competencias del calendario internacional. La organización de O Gran Camiño, carrera gallega programada para febrero, anunció que no invitará al equipo israelí en su edición 2026.
La decisión busca evitar que se repitan escenarios de protesta similares a los de la Vuelta, que pongan en riesgo la seguridad de los corredores y el desarrollo normal de la prueba. Con ello, la tensión política se filtró de lleno en la planificación de los organizadores.
Por ahora, la Unión Ciclista Internacional continúa analizando el caso para definir cómo actuar con el equipo israelí. De momento la O Gran Camiño es la única carrera que se ha opuesto a la participación del Israel Premier-Tech, pero existe la posibilidad de que otras competiciones se sumen a esta iniciativa.
