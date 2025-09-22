Confirman la carrera que excluirá al Israel Premier-Tech en 2026

La Vuelta a España 2025 se vio marcada por la polémica en su undécima etapa, cuando la organización se vio obligada a neutralizar la jornada y no declarar ganador. El motivo fue una protesta de grupos pro Palestina, que bloquearon el acceso a la meta en rechazo a la participación del equipo Israel Premier Tech.

Los manifestantes argumentaron que el nombre de la escuadra es un símbolo de apoyo a un país que mantiene un conflicto activo con Palestina, lo que motivó el boicot en pleno recorrido. La etapa terminó sin resolución, en un hecho sin precedentes recientes dentro de la ronda ibérica.

El incidente abrió un debate sobre la permanencia del equipo en la carrera. Según explicó el narrador Heri Frade en Radio COPE, la organización de la Vuelta no puede expulsar al Israel Premier Tech, aunque sí podría hacerlo la Unión Ciclista Internacional (UCI). Finalmente, el equipo terminó el recorrido de la ronda ibérica.

Desde la formación aclararon además que el Israel Premier Tech no tiene vínculos directos con el Gobierno israelí. Fue fundado por el empresario canadiense Sylvan Adams y su cupo en la Vuelta a España se obtuvo por mérito deportivo, no por invitación.