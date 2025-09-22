Confirman las 'grandes' que correrán Pogacar y Vingegaard en 2026

Está por terminar la temporada 2025 en el circuito World Tour, y desde ya los principales equipos definen cuáles carreras correrán sus 'capos' en el próximo año. Siempre es un enigma las dos 'grandes' para pedalistas como Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).

En años anteriores el pedalista esloveno confesó que era de su interés correr las tres 'grandes' de la temporada, pero su equipo se opuso rotundamente, por lo que a partir de allí solo eligió dos o se decantó por una (Tour de Francia), inclusive.

Así, en 2025, Pogacar solo corrió -y ganó- el Tour de Francia. Ahora, el pedalista de 27 años parece haber elegido dos carreras para el próximo curso, en las cuales se cruzará con Vingegaard, su rival por experiencia de los últimos años.