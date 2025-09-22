Actualizado:
Lun, 22/09/2025 - 16:36
Confirman las 'grandes' que correrán Pogacar y Vingegaard en 2026
Se esperan dos nuevas luchas 'codo a codo' entre los mejores ciclistas del World Tour en la actualidad.
Está por terminar la temporada 2025 en el circuito World Tour, y desde ya los principales equipos definen cuáles carreras correrán sus 'capos' en el próximo año. Siempre es un enigma las dos 'grandes' para pedalistas como Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) y Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike).
En años anteriores el pedalista esloveno confesó que era de su interés correr las tres 'grandes' de la temporada, pero su equipo se opuso rotundamente, por lo que a partir de allí solo eligió dos o se decantó por una (Tour de Francia), inclusive.
Así, en 2025, Pogacar solo corrió -y ganó- el Tour de Francia. Ahora, el pedalista de 27 años parece haber elegido dos carreras para el próximo curso, en las cuales se cruzará con Vingegaard, su rival por experiencia de los últimos años.
Tras finalizar segundo en el Tour de Francia y campeón de la Vuelta a España, Vingegaard tendría un cambio de planes para la temporada 2026, pues dejaría de correr una de estas y le apuntaría a otra 'grande'.
Pues Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard correrían Giro de Italia y Tour de Francia en 2026, algo inédito en lo que respecta a la búsqueda de la Maglia Rosa, resultando llamativo para la afición.
Pogacar vs Vingegaard en Giro y Tour 2026
Y es que si bien Pogacar ya hizo estas dos carreras en 2024, y ganó ambas, sería la primera ocasión de Vingegaard en la ronda italiana, pues siempre se ha decantado por el Tour y en algunas ocasiones corrió Vuelta.
Eso sí, para que sea oficial, se tendrá que esperar hasta enero, cuando los dos ciclistas inicien su proceso de adaptación pensando en la próxima temporada y expliquen cuáles serán sus objetivos.
Fuente
Antena 2