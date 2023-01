Confirman los dos equipos colombianos que ya hicieron una oferta por Nairo

Nairo Quintana confirmó que no tiene contemplada la opción del retiro, luego que se diera como un hecho dicha posibilidad al comienzo de la semana.

El corredor de 32 años manifestó que su intención es seguir compitiendo, en especial si es Europa, luego de haber salido por la puerta de atrás en 2022.

Quintana, eso sí, ha tenido el ofrecimiento de dos escuadras colombianas, quienes han intentado convencerlo si no encuentra cabida en una formación del 'viejo continente'.

De acuerdo a Héctor Urrego, en Centro Deportivo de Antena 2, Nairo recibió 'coqueteos' del equipo Colombia Pacto por el Deporte, así como del GW Shimano Sidermec, equipo que es comandado por el famoso promotor italiano, Gianni Savio, ex del Androni Giocattoli.

Por ahora, el ciclista de Cómbita continúa buscando acomodo para este año.

"Hoy quiero decirles que estoy en buena forma para seguir, que debido a los acontecimientos de los últimos meses, en los que es innegable el ambiente enrarecido en el que me he desenvuelto y la inexplicable muralla que se ha levantado entre las posibilidades de competir y mis deseos de seguir haciéndolo, no me rindo y sigo hacia adelante", dijo Nairo en la rueda de prensa que sirvió para aclarar las múltiples dudas que había sobre su futuro próximo.

“Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo, el dolor en las piernas por el esfuerzo, pero también la satisfacción de la victoria o de haber dado lo mejor de mí hasta la meta, quiero esto, lo necesito por que la competencia está en mí, pero también necesito un mejor ambiente para poder estar tranquilo y concentrado en ello”, agregó el corredor.