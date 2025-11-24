Actualizado:
Lun, 24/11/2025 - 10:32
Confirman negociaciones de Gaviria con un equipo español
El velocista colombiano no continuará en Movistar para el 2026.
El ciclista colombiano Fernando Gaviria terminó un 2025 para el olvido, cerró toda la temporada sin ninguna victoria por lo que su situación en el Movistar Team se volvió completamente insostenible, por lo que tiene que buscar equipo para la próxima temporada.
La renovación de Nairo Quintana y Einer Rubio sumado al alto salario que cobra el velocista y a la mala temporada terminaron con la no renovación del ciclista con el equipo, sin embargo desde España aseguran que ya hay un equipo interesado en hacerse con los servicios de Gaviria.
El Team Caja Rural negocia con el colombiano
Los medios españoles tras conocerse la salida de Fernando Gaviria del Movistar le dieron fuerza a los rumores de que el ciclista llegaría al Caja Rural-Seguros RGA, otro equipo español, pero que se ubica en la categoría UCI Pro Team, lo que sería la segunda división del ciclismo.
El director del equipo confirmó que las negociaciones están en marcha:
Estamos en negociaciones con Gaviria, pero no hay nada todavía, ni de lejos acordado. Tenemos que ser cautos a ver como evolucionan esas negociaciones. Hay que dejar claro que al día de hoy no hay nada seguro, hay contacto con el corredor, pero nada más
Gaviria y una carrera llena de altibajos
Si bien el equipo español se caracteriza por ser una escuadra de montaña, decidieron apostar por el colombiano sintiendo que les hace falta un embalador para las pruebas llanas. Gaviria igualmente cuenta con un palmarés envidiable que le podría aportar categoría al equipo.
El colombiano tiene un respaldo muy grande y son sus victorias en el Giro y en el Tour cuando hacía parte del QuickStep, después tuvo un paso por el UAE, equipo en el que nunca se consolidó y en el que la irrupción de Pogacar lo terminó opacando. Finalmente en 2023 llegó al Movistar Team, con el que ganó varias etapas en su llegada, pero empezó a bajar su nivel, tanto que este año no corrió ninguna de las grandes, firmando su sentencia en el equipo.
Fuente
Antena 2