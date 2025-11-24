Confirman negociaciones de Gaviria con un equipo español

El ciclista colombiano Fernando Gaviria terminó un 2025 para el olvido, cerró toda la temporada sin ninguna victoria por lo que su situación en el Movistar Team se volvió completamente insostenible, por lo que tiene que buscar equipo para la próxima temporada.

La renovación de Nairo Quintana y Einer Rubio sumado al alto salario que cobra el velocista y a la mala temporada terminaron con la no renovación del ciclista con el equipo, sin embargo desde España aseguran que ya hay un equipo interesado en hacerse con los servicios de Gaviria.