Coronavirus aplazó el primer duelo de 2021 entre Tadej Pogacar y Egan Bernal

Los organizadores de la XXX Challenge Ciclista a Mallorca, programada para los días 28-31 de enero, han decidido aplazar esta prueba internacional ante "la grave crisis sanitaria que vive la isla por causa del covid-19", señalan en un comunicado.



La prueba, en la que estaba prevista la participación del esloveno Tadej Pogajar y el colombiano Egan Bernal, los dos últimos ganadores del Tour de Francia, se celebrará del 13 al 16 de mayo de 2021 y la organización ya se ha puesto en contacto con la Unión Ciclista Internacional (UCI) para comunicarles el cambio de fechas.

La organización califica de "dolorosa" la decisión de aplazar la prueba, aunque subrayan que no tenían otra alternativa.



"La grave crisis sanitaria que vive la isla por causa de la covid-19, la sitúa en fase 4 -en una escala de 0 a 4- durante la cual no se permiten eventos deportivos con más de 50 personas lo que hace inviable el normal desarrollo de la carrera", señalan en la nota.



Y añaden: "A pesar del meticuloso protocolo de seguridad presentado, las autoridades sanitarias no han considerado posible la realización de la prueba ante las nuevas restricciones que entraran en vigor desde el próximo martes 12 hasta el día 26, lo que deja a la organización sin capacidad de reacción una vez finalizado este periodo".



Manuel Hernández, director general de la carrera ha declarado que "lamenta profundamente" haber tenido que aplazar la prueba ciclista.

"La situación actual nos obliga a realizar este ejercicio de responsabilidad que prioriza la salud de todos los componentes de la carrera. Desde hoy mismo pondremos todo nuestro empeño en poder realizar la carrera entre los días 13 y 16 de mayo y así celebrar como se merece los 30 años de la prueba", indicó.



El programa de carreras aplazado preveía que el pelotón recorriera 620 kilómetros por Mallorca durante la celebración de los trofeos que se iban a disputar en los cuatro días de competición: Calviá (Peguera-Palmanova 160 kilómetros ); Serra de Tramuntana (150); Port d'Andratx-Mirador des Colomer (160) y Palma-Palma (150).



Los equipos UAE, de Tadej Pogocar, y el Ineos Granadiers, de Egan Bernal, ganadores de los Tours de Francia 2020 y 2019, respectivamente, habían confirmado su participación, al igual que Movistar con los ciclistas Enric Mas, Marc Soler, Alejandro Valverde, el colombiano Miguel Ángel "Supermán" López, Iván García Cortina, Gregor Mühlberger, Gonzalo Serrano y Abner González, en sus filas.