Coronavirus ataca nuevamente: la alerta en el mundo sobre este nuevo virus ha generado que varias competencias deportivas se cancelen y aplacen. En este caso, el ciclismo vuelve a ser el afectado.

Y es que la popular clásica Strade Bianche, que se pensaba disputar este sábado 7 de marzo, se aplazó. La organización de la carrera quiere posponer su realización, pero mientras que no haya una claridad en el calendario no se podría realizar, además se espera que las condiciones sanitarias en el tema del coronavirus se puedan resolver pronto en Italia y el resto del mundo.

"RCS informó que luego de su reunión con las autoridades de Siena han decidido no llevar a cabo la Strade Bianche programada para marzo 7 y esperan que la UCI pueda reprogramar la carrera más adelante", escribió la organización mediante un comunicado.

RCS Sport has agreed with the appropriate authorities, after the meeting at the Prefecture of Siena, to cancel #StradeBianche and Strade Bianche Women Elite (7 March). @rcssport will request the UCI, via the Italian Cycling Federation, to allocate a new date for the two races. pic.twitter.com/2UQyc70GN4