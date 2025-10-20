¿Correr o no el Tour de Francia?, Tadej Pogacar tiene un nuevo enigma

El futuro de Tadej Pogacar podría tomar un rumbo diferente al esperado en 2028. El ciclista esloveno estaría considerando no participar en el Tour de Francia de ese año para concentrarse en su gran objetivo pendiente: el oro olímpico en los Juegos de Los Ángeles.

El triunfo en la prueba de ruta olímpica es uno de los pocos que le faltan a su brillante palmarés. Pogacar, quien ya ha ganado casi todo lo posible en el ciclismo de ruta, ve en la cita olímpica de 2028 una oportunidad única de completar su legado deportivo.

En ese escenario, el esloveno podría renunciar a su carrera favorita, el Tour de Francia, al menos en esa temporada, para enfocar toda su preparación en la exigente competencia que representa una olimpiada. Pogi no corrió en París 2024.

El récord que apunta a romper Tadej Pogacar en el Tour de Francia

De momento, todo apunta a que Pogacar sí tomará la partida en las ediciones de 2026 y 2027 del Tour. De conquistarlas, se convertiría en el máximo ganador histórico de la ronda francesa.