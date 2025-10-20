Actualizado:
Lun, 20/10/2025 - 10:46
¿Correr o no el Tour de Francia?, Tadej Pogacar tiene un nuevo enigma
El ciclista esloveno tiene cuatro títulos de la Grande Boucle.
El futuro de Tadej Pogacar podría tomar un rumbo diferente al esperado en 2028. El ciclista esloveno estaría considerando no participar en el Tour de Francia de ese año para concentrarse en su gran objetivo pendiente: el oro olímpico en los Juegos de Los Ángeles.
El triunfo en la prueba de ruta olímpica es uno de los pocos que le faltan a su brillante palmarés. Pogacar, quien ya ha ganado casi todo lo posible en el ciclismo de ruta, ve en la cita olímpica de 2028 una oportunidad única de completar su legado deportivo.
En ese escenario, el esloveno podría renunciar a su carrera favorita, el Tour de Francia, al menos en esa temporada, para enfocar toda su preparación en la exigente competencia que representa una olimpiada. Pogi no corrió en París 2024.
El récord que apunta a romper Tadej Pogacar en el Tour de Francia
De momento, todo apunta a que Pogacar sí tomará la partida en las ediciones de 2026 y 2027 del Tour. De conquistarlas, se convertiría en el máximo ganador histórico de la ronda francesa.
Actualmente, el ciclista del UAE Team Emirates suma cuatro títulos del Tour de Francia, los mismos que Chris Froome, y está a uno solo del récord que comparten Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Indurain.
Su dominio reciente en la Grande Boucle ha sido incuestionable, pero Pogacar busca ahora nuevos desafíos que trasciendan los límites del calendario habitual. El oro olímpico, por su valor simbólico y deportivo, sería el broche de oro a una carrera legendaria.
Las carreras que Tadej Pogacar nunca ha ganado
Cabe recordar que, además del título olímpico, las únicas carreras importantes que le restan por ganar son Milán-San Remo, París-Roubaix y la Vuelta a España, objetivos que podría intentar alcanzar antes de Los Ángeles 2028.
Por ahora, Pogacar mantiene la mira en seguir acumulando victorias y consolidarse como uno de los ciclistas más grandes de todos los tiempos, pero el sueño olímpico podría marcar el inicio de una nueva etapa en su brillante trayectoria.
