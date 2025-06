Critérium Dauphiné 2025; colombianos en la clasificación general tras la etapa 1

Attaque de 🇩🇰Jonas Vingegaard ! Il est suivi par 🇸🇮@TamauPogi, 🇳🇱@mathieuvdpoel et 🇨🇴@SantiagoBS26 !



🔥 Attack by 🇩🇰Jonas Vingegaard! He’s immediately followed by 🇸🇮@TamauPogi, 🇳🇱@mathieuvdpoel and 🇨🇴@SantiagoBS26!#Dauphiné pic.twitter.com/PZK4i8OJs0