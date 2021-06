Critérium Dauphiné: cuatro subidas y final en alto; así será la etapa 6

Cuatro subidas encadenadas en los últimos 47 kilómetros, la última de ellas camino de meta, serán los alicientes de la sexta etapa del Dauphiné que se disputa este viernes entre Loriol-sur-Drome y Le Sappey-en-Chartreuse, de 168 kilómetros.

No se trata de grandes puertos, sino de subidas poco exigentes, pero que pueden resultar suficientes si los favoritos deciden poner a prueba a sus rivales, con una subida final a la meta de Montée du Sappey -En-Chartreuse de 3,3 kms al 6,2 por ciento.



El comienzo de la etapa no presenta complicaciones, con algunos repechos, pero sin cotas a reseñar. Hasta el kilómetro 113 no empiezan las subidas. La primera de ellas será el Col de la Placette (2a, 5,1 kms al 6,4 por ciento), para afrontar más tarde el Col de Porte, un 2a de 7,4 kms al 6,8 por ciento).



En los últimos 7 kilómetros se encadenan, ya camino de la llegada, la Cota de la Frette (3a, 3,7 kms al 5,4) y la reseñada de Sappey -En-Chartreuse.



Será una toma de contacto ante las dos decisivas etapas del fin de semana con las cimas de La Plagne y Les Gets.



El austríaco Lukas Postlberger defenderá el maillot amarillo con 1 segundo de ventaja sobre el kazajo Alexey Lutsenko (Astana), 6 por delante del danés Kasper Asgreen (Deceuninck) y 9 respecto al español Ion Izagirre (Astana).

Montaña:

Km 119. Col de la Placette (2a, 5,1 kms al 6,4 por ciento)



Km 147. Col de Porte (2a, 7,4 kms al 6,8 por ciento)



Km 161. Cota de la Frette (3a, 3,7 kms al 5,4)



Km 167. Montée du Sappey -En-Chartreuse (3a, 3,3 kms al 6,2).