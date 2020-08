Critérium del Dauphiné: así quedó la clasificación general tras la etapa 5

El retiro de Primoz Roglic provocó grandes movimientos en el pelotón de favoritos en la última etapa. Al respecto, Danel Felipe Martínez se coronó campeón del Critérium del Dauphiné, sorprendiendo a todos en el pelotón.

La jornada contó con grandes movimientos precisamente porque el líder Roglic se retiró. En total se corrieron 153,5 kilómetros en Megève con ocho puertos de montaña: uno de cuarta, cinco de segunda, uno de primera y uno de fuera de categoría.

Vea también: Critérium del Dauphiné: título para Colombia 29 años después

Domingo con infinidad de hechos, además del retiro de Roglic. Nairo Quintana, otro de los llamados a ser ganador de la carrera francesa, también decidió retirarse. De acuerdo al boyacense, tomó la medida, ya que se resintió de la rodilla, la misma que sufrió las consecuencias de un accidente de carretera hace algo más de un mes.

Critérium del Dauphiné: clasificación general tras la etapa 5

1 Daniel Martínez (EF) 21:44: 58

2 Thibaut Pinot (Groupama) a 0:29

3 Guillaume Martin (Cofidis) a 0:41

4 Tadej Pogacar (UAE) a 0:56

5 Miguel Ángel López (Astana) a 01:38

6 Romain Bardet (AG2R) A01:43

7 Tom Dumoulin (Jumbo) 02:07

8 Lennard Kamna (Bora) a 02:14

9 Warren Barguil (Arkea) a 02:49

10 Sepp Kuss (Jumbo) a 02:55

Le puede interesar: ¡Grande, colombiano! Daniel Felipe Martínez es campeón del Critérium del Dauphiné

Con este resultado, Daniel Felipe Martínez gana su primer título a nivel World Tour y entra en la baraja del Tour de Francia a dos semanas del inicio de la ronda gala. El nacido en Soacha mostró su solidez en la montaña, teniendo en cuenta su condición de contrarrelojero. Cabe recordar que cl corredor de 24 años no llegó al Critérium como líder del Education First. No obstante, la caída qu sufrió su compañero Sergio Higuita cambió los planes de la escuadra norteamericana.