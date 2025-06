🏔 Le groupe de tête passe au col de la Madeleine. Le peloton @MaillotjauneLCL pointe à 1'05'' ⏱



🏔 The leading group passes the Col de la Madeleine. The yellow jersey group is 1'05'' behind ⏱#Dauphiné pic.twitter.com/aDyKvMZGUj