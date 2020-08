Critérium del Dauphiné: hora y canal para ver EN VIVO la etapa 2 en Colombia

Este jueves se lleva a cabo la segunda etapa del Critérium del Dauphiné en una jornada con alta montaña. Habrá un premio de primera y otro fuera de categoría, este último en la línea de meta. Egan Bernal es el mejor ubicado en la clasificación general, hablando de los favoritos a quedarse con el título de la carrera gala.

Vea también: Froome se funde en el Dauphiné y confirma liderato de Egan en Ineos

Será la oportunidad también para ver al resto de corredores colombianos encarando las principales cimas del recorrido, en referencia a Sergio Higuita (Education First), quién es séptimo en la general, y de Nairo Quintana (Arkea Samsic), duodécimo a diez segundos del puntero de la carrera, además de Rigoberto Urán (EF) y Miguel Ángel López (Astana).

Critérium del Dauphiné: hora y canal para ver en vivo la etapa 2

La cadena norteamericana ESPN adquirió los derechos del Critérium del Dauphiné para toda latinoamérica. La transmisión inicia a las 7:30 am, hora Colombia, e irá por la señal convencional de ESPN, que además transmitirá por televisión las veintiún etapas del Tour de Francia que inicia el próximo 29 de agosto.

Le puede interesar: Criterium del Dauphiné: clasificación general tras la etapa 1

Critérium del Dauphiné: a qué hora inicia la transmisión de Antena 2

Del mismo modo, Antena 2 y Antena2.com transmite la segunda etapa del Critérium del Dauphiné desde las 8:00 am. Con el relato de Ferney Cardona y los comentarios de Héctor Urrego, Héctor Palau y Jairo Chaves, la jornada montañosa de este jueves se podrá escuchar por la primera cadena deportiva de Colombia. Recuerde que puede sintonizar Antena 2 en Bogota (650 am), Medellín (670 am) y Cali (1030 am).