Critérium del Dauphiné: hora y canal para ver EN VIVO la etapa 3 en Colombia

Este viernes se llevará a cabo la tercera etapa del Critérium del Dauphiné en un día donde habrá nuevamente alta montaña para todos los corredores. Serán 157 kilómetros de recorrido entre Corenc y Saint-Martin-de-Belleville con un puerto fuera de categoría y otro de primera, este último cruzando la línea de meta.

No hay duda que se mantendrá la batalla de Ineos y Jumbo, con un Nairo Quintana estando al acecho si se presenta la menor oportunidad de soltar un ataque. No obstante, las miradas estarán puestas principalmente en Egan Bernal, quien no pudo contestar el ataque de Primoz Roglic en el tramo final de la segunda etapa.

Entre tanto, corredores como Miguel Ángel López, del Astana, así como Daniel Felipe Martínez, del Education First, buscarán afianzarse en el top 10 de la clasificación general tras mostrar sus cartas en la etapa 2. El corredor boyacense y el pedalista cundinamarqués se encuentran a 20 segundos.

Critérium del Dauphiné: hora y canal para ver EN VIVO la etapa 3

La cadena estadounidense ESPN adquirió los derechos de transmisión para toda latinoamérica. Por tanto, será dicho canal el que transmita la etapa 3 del Critérium del Dauphiné desde las 7:30 am, hora Colombia, con la narración del argentino Mario Sábato y los comentarios de Óscar Restrepo Pérez y el análisis de Víctor Hugo Peña.

Critérium del Dauphiné: a qué hora inicia la transmisión de Antena 2; etapa 3

Antena 2 y Antena2.com transmiten la tercera etapa del Critérium del Dauphiné desde las 8:00 am. Con el relato de Ferney Cardona y los comentarios de Héctor Urrego, Héctor Palau y Jairo Chaves, la jornada montañosa del viernes la podrá escuchar por la cadena deportiva de RCN Radio. Recuerde que puede sintonizar Antena 2 en Bogota (650 am), Medellín (670 am) y Cali (1030 am).