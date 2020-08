Criterium del Dauphiné: los cinco favoritos a quedarse con el título

Este miércoles inicia el Critérium del Dauphiné, histórica carrera que será la antesala del Tour de Francia. Cinco días, cinco etapas y cinco grandes finales en alto que tendrán una gran carga de premios de montaña, emoción, esfuerzo y protagonismo de un cartel de favoritos que estarán en la próxima 'Grand Boucle'.

Pero con tantas estrellas del ciclismo mundial, ¿quiénes son los grandes favoritos? Aquí se lo contamos con un pequeño análisis de cada uno.

Egan Bernal, actual campeón del Tour de Francia

El 'Niño Maravilla' de Zipaquirá se prepara de cara a su defensa del título en la 'Grand Boucle', pero tendrá una gran oportunidad en un terreno montañoso que conoce para demostrar su nivel y probarse a sí mismo. En este reinicio del calendario ya ganó La Ruta de Occitania y fue segundo de la general en el Tour de L'Ain. Por supuesto, el equipo Ineos lo respalda en lo absoluto con corredores históricos de la talla de Geraint Thomas y Chris Froome.

Primoz Roglic, el rival a vencer

Con 30 años parece que el corredor de Eslovenia llegó a su máximo nivel como profesional, una mezcla de experiencia y ganas de ganar carreras de tres semanas. Ya lo hizo el año pasado en la Vuelta a España, ahora su intención es estar en plenas condiciones en el Tour. En esta temporada fue campeón de Eslovenia en ruta, segundo en la contrarreloj y acabó de ganarle el Tour de L'Ain a Egan Bernal (segundo) y Nairo Quintana (tercero). Roglic, con un equipo como el Jumbo Visma que lo protege, puede considerarse el rival más complicado de Bernal. Tom Dumoulin y Steven Kruijswijk lo acompañarán en esta competencia.

Tadej Pogacar, la carta del UAE Team para soñar en grande

Él es otro de los llamados diamantes en esta generación del ciclismo. Con 21 años, Pogacar tiene, como Egan, un gran futuro para luchar varias carreras importantes. Ha ganado en dos oportunidades la medalla de oro en la prueba de contrarreloj en su país Eslovenia, pero lo que consiguió en año pasado en la Vuelta a España fue muy destacado: tercero en la general individual, se llevó tres etapas y ganó la camiseta del mejor joven.

Tom Dumoulin, la cuenta pendiente

No hay que dejar nunca por fuera a este gran ciclista que ha pasado meses complicados entre problemas físicos, etc. Ahora está en el Jumbo y es la segunda carta del equipo de Bélgica para enfrentar el próximo Tour; por su puesto, su nombre entra como opción a brillar en el Dauphine. Si Roglic no responde, él entrará ahí; incluso, si llegan a un acuerdo antes en la escuadra, el llamado a liderar podría ser él. Un título del Giro de Italia y un subtítulo del Tour avalan su gran trayectoria, además ganó el oro en contrarreloj en el Mundial de 2017.

No se olviden de Nairo Quintana...

No necesita presentación el nacido en Cómbita. Quintana, con exactamente 30 años, ya es totalmente maduro y con la experiencia para sorprender. Cuenta con un palmarés gigante, donde se destaca un título del Giro de Italia, uno de la Vuelta a España y dos subcampeonatos del Tour, además de un tercer puesto en 2016. Su salida del Movistar al Arkea le ha caído bien en un 2020 en el que se ha vuelto a ver en grandes condiciones. En el Tour de L'Ain fue tercero en la general detrás de Egan y Roglic.

Tal vez sus dos problemas pasan por el equipo que tiene, que sin duda es bueno, pero no del nivel élite del Jumbo e Ineos. El otro inconveniente que vive Nairo es que se encuentra débil de una de sus rodillas por el accidente que sufrió hace un mes cuando se preparaba en las carreteras colombianas y fue atropellado.