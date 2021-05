Criterium del Dauphiné: Lukas Pöstlberger dijo que el último kilómetro fue "horroroso"

El austríaco Lukas Pöstlberger (Bora Hansgrohe), ganador de etapa y nuevo líder del Dauphiné, no esperaba el maillot amarillo, pero había planificado "hace semanas" una victoria muy sufrida, sobre todo en el último kilómetro, que fue "doloroso, algo horrible".



"La fuga la había planeado hace unas semanas. Miré las dos primeras etapas y pensé que con pocos velocistas tenía una buena posibilidad de que la escapada llegase. Lo intenté ayer, pero hoy tuve una nueva oportunidad y la aproveché", empezó explicando el primer ciclista austríaco ganador en el Dauphiné.

"Fue difícil", continuó comentando Pöstlberger,"estaba tratando de mantener el ritmo en la subida y luego recuperarme en el descenso, pero ya iba justo y no podía ir más deprisa. El último kilómetro fue horrible, muy doloroso".



El nuevo líder no esperaba el maillot amarillo, pero encontrarlo con triunfo de etapa incluido le hizo feliz al ciclista del Bora.



"No esperaba el maillot amarillo, pero ahora que lo tengo estoy muy feliz y salir mañana con esta prenda es una ventaja", señaló.

Pöstlberger comparó la victoria alcanzada en Saugues con aquella del Giro 2017.



"Esta victoria significa mucho. Cuando gané en el Giro, no era nadie y era bastante joven. Ganar aquí y planificar esto de antemano fue un gran logro y un gran éxito para mí".