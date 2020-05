Critérium du Dauphiné reduce el número de etapas y será exclusivo para escaladores

A pesar de que la Unión Ciclista Internacional confirmó el pasado martes el nuevo calendario que tendrán las grandes vueltas, el Critérium du Dauphiné sufrió una importante modificación en su recorrido teniendo en cuenta que es la última prueba para los favoritos antes de que se desarrolle el Tour de Francia.

El Critérium, que en caso de que se controle la pandemia del coronavirus desarrollará su edición 75, está programado desde el 12 al 16 de agosto, por lo que pasó de tener ocho fracciones a solo cinco. Precisamente las dos etapas que se eliminaron fueron las que contaban con recorrido plano, por lo que la carrera será exclusiva para escaladores.

La competencia ha tenido importantes figuras del ciclismo mundial, incluso en 2019 el gran campeón fue el danés del equipo kazajo Astana Jakob Fuglsang, también había ganado en 2017. En 2018 el vencedor fue el británico Geraint Thomas.

El Tour de Francia, que tendrá, seguramente, a la mayoría de participantes del Critérium fue programa desde el 29 de agosto hasta el 20 de septiembre.

Calendario de carreras World Tour para 2020, según la UCI

1 de agosto: Strade Bianche (Italy)

-5 al 9 de agosto: Tour de Pologne (Poland)

-8 de agosto: Milán-San Temo (Italy)

-12 al 16 de agosto: Critérium del Dauphiné (France)

-16 de agosto: Prudential RideLondon-Surrey Classic (Great Britain)

-25 de agosto: Bretagne Classic - Ouest-France (France)

-29 de agosto al 20 de septiembre: Tour de France (France)

-7 al 14 de septiembre: Tirreno-Adriático (Italy)

-11 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Québec (Canada)

-13 de septiembre: Grand Prix Cycliste de Montréal (Canada)

-29 de septiembre al 3 de octubre: BinckBank Tour

-30 de septiembre: La Flèche Wallonne (Belgium)

-3 al 25 de octubre: Giro d´Italia (Italy)

-4 de octubre: Liège-Bastogne-Liège (Belgium)

-10 de octubre: Amstel Gold Race (the Netherlands)

-11 de octubre: Gent-Wevelgem in Flanders Fields (Belgium)

-14 de octubre: A Travers la Flandre (Belgium)

-15 al 20 de octubre: Gree - Tour of Guangxi (China)

-18 de octubre: Tour des Flandres (Belgium)

-20 de octubre al 8 de noviembre: Vuelta a España (Spain)

-21 de octubre: Driedaagse Brugge-De Panne (Belgium)

-25 de octubre: Paris-Roubaix (France)

-31 de octubre: Il Lombardia (Italy)