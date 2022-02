Cuál será el rol de Daniel Martínez en las 'grandes' de 2022

La escuadra británica Ineos ha iniciado la temporada 2022, y uno de los pedalistas líderes en las competencias en curso es el oriundo de Soacha, Daniel Felipe Martínez.

Pues el ciclista de 25 años adelanta su participación en la Vuelta al Algarve (Portugal) que se encuentra sobre su edición 62 y tuvo inicio el 16 de febrero.

Allí, Martínez ha dejado buenas impresiones y se presume que las molestias físicas que lo ausentaron en el pasado reciente no dejaron grande secuelas, por lo que la temporada 2022 augura buenos resultados.

Y es que el corredor quien fue gregario y pieza clave para la conquista de Egan Bernal en el más reciente Giro de Italia, podría aparecer como líder en alguna de las 'grandes'.

Coincidentemente la grave lesión del pedalista zipaquireño quien aparecía como líder para el Tour de Francia podría generar un cambio de roles en el equipo.

Cuando ya estaba definido además que Richard Carapaz sería la carta principal para el Giro de Italia, ahora el ecuatoriano podría aparecer como el líder en la competencia francesa, dejando libre la plaza en territorio italiano.

De tal forma, no se descarta que Daniel Felipe Martínez tome ahora el rol de Carapaz y sea el encargado de luchar por la 'maglia rosa' entre el 8 y el 30 de mayo.

No obstante, corredores como Adam Yates y Geraint Thomas podrían aparecer también en el Giro, pero debido a que estos no tienen el mejor presente y Martínez llegaría en forma, no es descabellado que el cundinamarqués sea la principal apuesta del Ineos.

Por lo pronto, el pedalista espera subir al podio el próximo domingo en territorio luso para llegar con más fuerza a las carreras que se avecinan y ratificar su intención de liderar en una 'grande'.