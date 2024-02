¿Cuál sería la última carrera que correrá Rigo antes de su retiro?

Finalmente, Rigoberto Urán anunció su retiro profesional en este 2024, lo que significa el punto final de una carrera en la que supo competir en la élite del ciclismo mundial al representar a equipos como Caisse d'Epargne, Sky, Quick-Step o Education-First.

Pese a tener 37 años de edad, su propósito es llegar a final de temporada compitiendo al más alto nivel. Asimismo, espera darle un aporte de calidad al EF en su intención de pelear mano a mano con escuadras de la talla de UAE Emirates, Visma Lease a Bike o Bora-Hansgrohe por los títulos más importantes del World Tour.

Tras este anuncio, 'Rigo' dejó ver cuál sería la última carrera que disputará en este 2024 antes de su retiro como profesional, pues no pierde la esperanza de representar nuevamente a Colombia en los Juegos Olímpicos de París, aunque esto es algo que todavía tiene que definir con su equipo.

"El equipo quiere que esté en el Tour de Francia y me estoy preparando para eso. Luego espero estar en buena forma para los Juegos Olímpicos, pero todavía estamos viendo con el equipo (Education First) cuál sería mi última carrera profesional antes del retiro porque me voy a retirar con el equipo", aseguró en entrevista para Noticias RCN.

El Toro de Urrao sabe que no va a ser fácil quedar entre los dos corredores que representarán a Colombia en las Olimpiadas, ya que es consciente de que hay otros con mejores capacidades para competir mano a mano ante grandes favoritos como los belgas Remco Evenepoel y Wout Van Aert.

El calendario de 'Rigo' en este 2024 comenzó en Colombia, donde disputó los Campeonatos Nacionales de Ruta y el Tour Colombia 2.1, siendo cuarto en la clasificación general de esta última. Ahora se prepara para disputar O Gran Camiño, donde encabezará, junto con Richard Carapaz, las intenciones del Education-First frente a rivales de la talla de Nairo Quintana, Egan Bernal y Jonas Vingegaard.

