¿Cuándo fue la última vez que Egan Bernal ganó una etapa?
Egan Bernal se quedó este martes con la etapa 16 de la Vuelta a España 2025.
El colombiano Egan Bernal (Ineos), es el ganador de la decimosexta etapa de la Vuelta a España, cuyo recorrido inicial entre Poio y Mos/Castro de Herville fue neutralizado a 8 km de meta por las protestas que se estaban produciendo en las inmediaciones de la llegada.
Bernal se impuso en un atípico esprint al español Mikel Landa, con quien marchaba escapado.
¿Cuándo fue la última vez que Egan ganó una etapa en las tres grandes?
Egan Bernal no veía una victoria de etapa en las tres grandes de la temporada desde el Giro de Italia 2021, año en el que también se quedó con el título de la carrera.
En ese Giro ganó dos etapas y la última fue exactamente el 24 de mayo del 2021, por lo que tuvo que esperar más de cuatro años para volver a celebrar.
Aunque en 2024 quedó tercero en el Campeonato de Colombia en Ruta y en 2025 repitió el mismo título.
