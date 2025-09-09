¿Cuándo fue la última vez que Egan Bernal ganó una etapa?

Egan Bernal no veía una victoria de etapa en las tres grandes de la temporada desde el Giro de Italia 2021, año en el que también se quedó con el título de la carrera.

En ese Giro ganó dos etapas y la última fue exactamente el 24 de mayo del 2021, por lo que tuvo que esperar más de cuatro años para volver a celebrar.

Le puede interesar: Egan rompe todo en la Vuelta a España 2025: histórico primer triunfo

Aunque en 2024 quedó tercero en el Campeonato de Colombia en Ruta y en 2025 repitió el mismo título.