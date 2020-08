¿Cuándo inicia el Criterium del Dauphiné?: fecha, horario y colombianos

Luego de disputarse el Tour de L’Ain, donde el esloveno Primoz Roglic se coronó campeón y los colombianos Egan Bernal y Nairo Quintana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente, el World Tour se prepara para su última gran prueba antes del Tour de Francia, competencia que inicia el próximo 29 de agosto.

La carrera tiene a varios de los favoritos a ganar la ronda gala, además de la presencia de ocho colombianos, que esperan ser protagonistas de la clasificación general. Cabe recordar que el Criterium irá hasta el domingo 16 de agosto.

¿Cuándo inicia el Criterium del Dauphiné 2020?

El Criterium del Dauphiné comienza a rodar este miércoles 12 de agosto. La primera etapa arranca con un final en ascenso. Allí, sin duda, medirán fuerzas los aspirantes al título. Serán 218 kilómetros entre Clermont Ferrand y Saint-Christo-en-Jarez con dos puertos de cuarta categoría en los últimos compases de la fracción.

¿Cuántos colombianos estarán en Criterium del Dauphiné?

De acuerdo a la confirmación hecha por los equipos, son ocho los ciclistas colombianos que toman la partida en el Criterium de Dauphiné. Egan Bernal (Ineos Team), Rigoberto Urán (Education First), Sergio Higuita (Education First), Daniel Felipe Martínez (Education First), Miguel Ángel 'Superman' López (Astana Pro Team), Nairo Quintana (Arkea Samsic), Winner Anacona (Arkea Samsic) y Dayer Quintana (Arkea Samsic) son los ‘escarabajos’ presentes en la carrera.

Otras figuras del World Tour presentes en el Criterium del Dauphiné

De igual forma, se confirmó la presencia de corredores como Chris Froome, Geraint Thomas (Jumbo), Tom Dumoulin, Primož Roglic, Wout van Aert (Jumbo), Julian Alaphilippe, Bob Jungels (Quick Step), Alejandro Valverde (Movistar), Tadej Pogacar (UAE), quienes le dan lustre a la edición 2020 del Criterium del Dauphiné.