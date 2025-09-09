Cargando contenido

Egan Bernal se alista con un reto clave en el final de la Vuelta a España
Egan Bernal se alista con un reto clave en el final de la Vuelta a España
AFP
Ciclismo
Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 11:35

¿Cuántas etapas ha ganado Egan Bernal en toda su carrera?

El colombiano acabó una sequía de cuatro años para regresar a lo alto en una carrera europea.

Sin duda alguna, este martes 9 de septiembre será recordado por todo Colombia como el regreso de Egan Bernal a lo más alto. Pasó por malos tramos en su carrera especialmente por la lesión que casi lo saca del ciclismo, pero regresó para sumarse a la Vuelta a España de 2025 y apuntarle a la victoria en una etapa.  

Vea también: Vuelta a España: ¿por qué se neutralizó la etapa que ganó Egan Bernal?

Corriendo más de la mitad de la Vuelta a España que está pasando por semanas definitivas para confirmar al ganador, Egan dio el golpe que necesitaba Colombia en un deporte que ha dado muchas alegrías en cuanto a la representación cafetera se refiere.  

Dominando el frente de la etapa 16, Egan Bernal buscó la manera de pelear hasta el final en los 168 kilómetros de media montaña aspirando llegar a la meta. Al mismo tiempo Mikel Landa llegó en cabeza, pero la victoria fue de Egan después de cuatro años y tres meses de participar en carreras en Europa, pero sin la posibilidad de quedarse con victorias. 

De hecho, para hablar de un triunfo de un colombiano en las tres carreras más grandes del ciclismo hay que remontarse a hace dos años cuando Einer Rubio logró hacerse con la etapa 13 del Giro de Italia.  

En ese orden de ideas, y con la victoria de la etapa 16 de la Vuelta a España, que es la primera fracción en la historia de Egan Bernal en el tour español, el zipaquireño extendió su palmarés a 28 etapas coronadas. 

LAS 28 ETAPAS QUE HA GANADO EGAN BERNAL EN SU CARRERA 

Todo se remonta a 2016 cuando ganó sus primeras etapas y carreras. Poco a poco y año tras año ha logrado ganar importantes fracciones, al igual que competencias. Las más recordadas el Tour de Francia y el Giro de Italia: 

2016 

1. Etapa Tour of Bihor 

2. Campeón del Tour of Bihor 

2017 

3. Etapa del Tour de Sibiu 

4. Etapa del Tour de Sibiu 

5. Campeón del Tour de Sibiu 

6. Etapa del Le Tour de Savoie Mont Blanc 

7. Etapa del Le Tour de Savoie Mont Blanc 

Le puede interesar: Vuelta a España 2025: así están los colombianos en la general tras etapa 16

8. Campeón del Le Tour de Savoie Mont Blanc 

9. Etapa del Tour de l’Avenir 

10. Etapa del Tour de l’Avenir 

11. Campeón del Tour de l’Avenir 

2018 

12. Campeón Nacional contrarreloj 

13. Campeón Colombia Oro y Paz 

14. Etapa crono del Tour de California 

15. Etapa en el Tour de California 2018 

16. Campeón del Tour de California 

17. Etapa Vuelta a Romandía 

18. Campeón de Paris Niza 

19. Etapa Vuelta a Suiza 

Lea también: [Video] Así fue el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España

20 Campeón de la Vuelta a Suiza 

21. Campeón del Tour de Francia 

2019 

22. Campeón Giro del Piemonte 

2020 

23. Etapa de la Ruta de Occitania 

24. Campeón de la Ruta de Occitania 

2021 

25. Etapa del Giro de Italia 

26. Etapa del Giro de Italia 

27. Campeón del Giro de Italia 

2025 

28. Etapa 13 de la Vuelta a España 

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Egan Bernal

Egan Bernal

Imagen
Vuelta a España

Vuelta a España

Imagen

Ciclismo

Imagen
Ciclismo Colombiano

Ciclismo Colombiano

Cargando más contenidos

Fin del contenido