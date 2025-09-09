Actualizado:
Mar, 09/09/2025 - 11:35
¿Cuántas etapas ha ganado Egan Bernal en toda su carrera?
El colombiano acabó una sequía de cuatro años para regresar a lo alto en una carrera europea.
Sin duda alguna, este martes 9 de septiembre será recordado por todo Colombia como el regreso de Egan Bernal a lo más alto. Pasó por malos tramos en su carrera especialmente por la lesión que casi lo saca del ciclismo, pero regresó para sumarse a la Vuelta a España de 2025 y apuntarle a la victoria en una etapa.
Corriendo más de la mitad de la Vuelta a España que está pasando por semanas definitivas para confirmar al ganador, Egan dio el golpe que necesitaba Colombia en un deporte que ha dado muchas alegrías en cuanto a la representación cafetera se refiere.
Dominando el frente de la etapa 16, Egan Bernal buscó la manera de pelear hasta el final en los 168 kilómetros de media montaña aspirando llegar a la meta. Al mismo tiempo Mikel Landa llegó en cabeza, pero la victoria fue de Egan después de cuatro años y tres meses de participar en carreras en Europa, pero sin la posibilidad de quedarse con victorias.
De hecho, para hablar de un triunfo de un colombiano en las tres carreras más grandes del ciclismo hay que remontarse a hace dos años cuando Einer Rubio logró hacerse con la etapa 13 del Giro de Italia.
En ese orden de ideas, y con la victoria de la etapa 16 de la Vuelta a España, que es la primera fracción en la historia de Egan Bernal en el tour español, el zipaquireño extendió su palmarés a 28 etapas coronadas.
LAS 28 ETAPAS QUE HA GANADO EGAN BERNAL EN SU CARRERA
Todo se remonta a 2016 cuando ganó sus primeras etapas y carreras. Poco a poco y año tras año ha logrado ganar importantes fracciones, al igual que competencias. Las más recordadas el Tour de Francia y el Giro de Italia:
2016
1. Etapa Tour of Bihor
2. Campeón del Tour of Bihor
2017
3. Etapa del Tour de Sibiu
4. Etapa del Tour de Sibiu
5. Campeón del Tour de Sibiu
6. Etapa del Le Tour de Savoie Mont Blanc
7. Etapa del Le Tour de Savoie Mont Blanc
8. Campeón del Le Tour de Savoie Mont Blanc
9. Etapa del Tour de l’Avenir
10. Etapa del Tour de l’Avenir
11. Campeón del Tour de l’Avenir
2018
12. Campeón Nacional contrarreloj
13. Campeón Colombia Oro y Paz
14. Etapa crono del Tour de California
15. Etapa en el Tour de California 2018
16. Campeón del Tour de California
17. Etapa Vuelta a Romandía
18. Campeón de Paris Niza
19. Etapa Vuelta a Suiza
20 Campeón de la Vuelta a Suiza
21. Campeón del Tour de Francia
2019
22. Campeón Giro del Piemonte
2020
23. Etapa de la Ruta de Occitania
24. Campeón de la Ruta de Occitania
2021
25. Etapa del Giro de Italia
26. Etapa del Giro de Italia
27. Campeón del Giro de Italia
2025
28. Etapa 13 de la Vuelta a España
Fuente
Antena 2