¿Cuántas etapas ha ganado Egan Bernal en toda su carrera?

Sin duda alguna, este martes 9 de septiembre será recordado por todo Colombia como el regreso de Egan Bernal a lo más alto. Pasó por malos tramos en su carrera especialmente por la lesión que casi lo saca del ciclismo, pero regresó para sumarse a la Vuelta a España de 2025 y apuntarle a la victoria en una etapa.

Vea también: Vuelta a España: ¿por qué se neutralizó la etapa que ganó Egan Bernal?

Corriendo más de la mitad de la Vuelta a España que está pasando por semanas definitivas para confirmar al ganador, Egan dio el golpe que necesitaba Colombia en un deporte que ha dado muchas alegrías en cuanto a la representación cafetera se refiere.

Dominando el frente de la etapa 16, Egan Bernal buscó la manera de pelear hasta el final en los 168 kilómetros de media montaña aspirando llegar a la meta. Al mismo tiempo Mikel Landa llegó en cabeza, pero la victoria fue de Egan después de cuatro años y tres meses de participar en carreras en Europa, pero sin la posibilidad de quedarse con victorias.

De hecho, para hablar de un triunfo de un colombiano en las tres carreras más grandes del ciclismo hay que remontarse a hace dos años cuando Einer Rubio logró hacerse con la etapa 13 del Giro de Italia.

En ese orden de ideas, y con la victoria de la etapa 16 de la Vuelta a España, que es la primera fracción en la historia de Egan Bernal en el tour español, el zipaquireño extendió su palmarés a 28 etapas coronadas.

LAS 28 ETAPAS QUE HA GANADO EGAN BERNAL EN SU CARRERA

Todo se remonta a 2016 cuando ganó sus primeras etapas y carreras. Poco a poco y año tras año ha logrado ganar importantes fracciones, al igual que competencias. Las más recordadas el Tour de Francia y el Giro de Italia:

2016

1. Etapa Tour of Bihor

2. Campeón del Tour of Bihor

2017

3. Etapa del Tour de Sibiu

4. Etapa del Tour de Sibiu

5. Campeón del Tour de Sibiu

6. Etapa del Le Tour de Savoie Mont Blanc

7. Etapa del Le Tour de Savoie Mont Blanc

Le puede interesar: Vuelta a España 2025: así están los colombianos en la general tras etapa 16

8. Campeón del Le Tour de Savoie Mont Blanc

9. Etapa del Tour de l’Avenir

10. Etapa del Tour de l’Avenir

11. Campeón del Tour de l’Avenir

2018

12. Campeón Nacional contrarreloj

13. Campeón Colombia Oro y Paz

14. Etapa crono del Tour de California

15. Etapa en el Tour de California 2018

16. Campeón del Tour de California

17. Etapa Vuelta a Romandía

18. Campeón de Paris Niza

19. Etapa Vuelta a Suiza

Lea también: [Video] Así fue el triunfo de Egan Bernal en la etapa 16 de la Vuelta a España

20 Campeón de la Vuelta a Suiza

21. Campeón del Tour de Francia

2019

22. Campeón Giro del Piemonte

2020

23. Etapa de la Ruta de Occitania

24. Campeón de la Ruta de Occitania

2021

25. Etapa del Giro de Italia

26. Etapa del Giro de Italia

27. Campeón del Giro de Italia

2025

28. Etapa 13 de la Vuelta a España