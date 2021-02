Cuatro ciclistas colombianos debutarán en la temporada 2021 en la Clásica de Almería

La temporada del ciclismo internacional continuará este jueves 11 de febrero con el Tour de la Provence y el próximo domingo 14 del mismo mes cuando se desarrolle edición 36 de la Clásica de Almería de España.

La competencia española contará con un recorrido de 183.3 kilómetros con inicio en Pueblo de Vicar y final en Roquetas de Mar propicio para que los embaladores luchen por el triunfo.

Hasta el momento se ha confirmado la participación de cuatro ciclistas colombianos, que además harán su debut en la temporada 2021. Todas la miradas están puestas en el antioqueño Fernando Gaviria, quien será la principal carta del UAE Team Emirates y que estará acompañado por Juan Sebastián Molano y el argentino Maximiliano Richeze.

Por otro lado, el Deceuninck - Quick Step tendrá el regreso del británico Mark Cavendish, pero también defenderá los colores del equipo belga el monteriano Álvaro José Hodeg Chagüi.

Winner of the @Clasica_Almeria back in 2015, @MarkCavendish is making his first appearance of the season at the Spanish race, part of a very strong Deceuninck - Quick-Step team: https://t.co/RMfF25uJ1Z pic.twitter.com/cWEhYg9nw5