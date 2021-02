Dardo de Nairo por nuevas reglas de la UCI y su opinión sobre la depresión de Dumoulin

El año 2021 empezó de forma agitada en el ciclismo de ruta internacional por cuenta de las primeras carreras y algunas decisiones polémicas como la del Giro de Italia al no invitar equipos como Arkea Samsic y Androni Giocattoli.

Además, la UCI publicó una serie de nuevas y polémicas reglas para el 2021 donde se prohíbe una posición de los corredores en el descenso conocida como la ‘Froome’ o bola de bicho (‘tumba abierta´ en Colombia). Esto ha generado resistencia en los deportistas contra la entidad y han cuestionado la decisión.

Lea también: Fernando Gaviria inicia el 2021 en España con un equipazo en el Team Emirates

Nairo Quintana hizo lo propio en diálogo con el diario ‘El Tiempo’: “La verdad es que para muchos corredores es una estupidez. No se han visto accidentes con estas maniobras. Es como cuando vas al circo y dicen 'esto no hay que hacerlo en casa'. Para muchos favorecen y cada vez se hacen las bicicletas con todos sus complementos más ligeros y aerodinámicos y la velocidad que se ve es impresionante. Que ya comiencen a limitar estas cosas para proteger la vida de los corredores es bueno, pero también mirar otros detalles para cuidar la vida de los ciclistas”.

Asimismo, opinó sobre el sorpresivo retiro parcial de Tom Domoulin del ciclismo bajo rumores de supuesta depresión: “Son muchos años y hay cabezas que soportan y otras que no. Hay gente que siempre está adelante sufriendo por hacer los números, por sumar o por restar y se cohíbe de muchas cosas. La cabeza llega a un momento que no va más. Aunque se tengan todas las virtudes del mundo en el ciclismo volver a arrancar es muy difícil”, recordando que el holandés le ganó un giro de Italia mano a mano a Nairo en el año 2017.

De interés: VIDEO - Tour de la Provence: así fue la caída de Julian Alaphilippe en la etapa 2



“De mi parte no, he sufrido mucho y he soportado muchas cosas. Lo bueno de mí y de mi crianza es que la opción no es decir basta, siempre seguimos para adelante y contamos con el premio más grande que he ganado en mi vida, el cariño de la gente que me respalda para seguir feliz y siempre para adelante2, agregó sobre este particular.

Y cerró dando su opinión sobre la crisis del ciclismo nacional en medio de la pandemia: “Como pasa en muchos de los campos de trabajo hasta que no pase la pandemia no se aliviará un poco todo, es muy complicado. Hay empresas que han bajado sus ingresos para patrocinar las diferentes carreras. Debe haber una reorganización y en la estructura de impuestos ver muy bien lo importante que puede ser la empresa privada para el deporte en general. Cuando hacen un aporte se pueden reducir sus impuestos. Hay cosas como esas para garantizar que el deporte en Colombia siga creciendo. Estamos viendo que las piscinas no las han habilitado, no tenemos natación. Así mismo muchos deportes que nos pueden preocupar de cara a los Juegos Olímpicos”.