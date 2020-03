El equipo de ciclismo Jumbo - Visma anunció este viernes que no acudirá a la París-Niza, prevista entre el 8 y el 15 de marzo, debido al temor a que sus corredores y empleados se infecten de coronavirus. La decisión se tomó en las últimas horas, pues en un principio el equipo holandés sí iba a correr, pero por recomendación médica se determinó que no.

“Esto duele y es decepcionante”, reconoció en un comunicado el director general Richard Plugge, quien explicó que la decisión de última hora sigue los consejos del equipo médico y era “la mejor” que podían tomar.



“Tenemos la responsabilidad de sopesar cuidadosamente todos los riesgos y ahora mismo son muy altos”, añadió Plugge, por lo que la participación del conjunto holandés en otras citas ciclistas se evaluará caso por caso.

