Definido el calendario UCI World Tour 2026: carreras y fechas
En total se correrán 36 carreras organizadas por la entidad que regula el ciclismo a nivel internacional.
Está por finalizar la temporada ciclista 2025, pues lo acostumbrado es que en octubre ya deje de correrse y se guarden los últimos esfuerzos para competiciones de exhibición. Planificando el año venidero, la UCI anunció su calendario principal.
Se habla de calendario principal porque la Unión Ciclista Internacional anunció el orden y las fechas exactas de las 36 carreras World Tour del 2026, con el fin de que los equipos inicien la planificación de la próxima temporada.
No habrá grandes modificaciones en cuanto al orden de las competencias de la primera categoría del ciclismo mundial, pero sí se coordinó para que no se crucen y finalicen un domingo, día que en muchos lugares es dedicado al ocio y al deporte.
Nuevamente la temporada iniciará en Australia y terminará en China, y ya se definieron las fechas de realización de las tres 'grandes' de la temporada 2026, así como de los Mundiales de Ciclismo que serán en Montreal (Canadá).
Calendario World Tour UCI 2026
Enero
- Santos Tour Down Under (20–25)
Febrero
- Mapei Cadel Evans Great Ocean Race (1)
- UAE Tour (16–22)
- Omloop Nieuwsblad (28)
Marzo
- Eschborn–Frankfurt (1)
- Strade Bianche (7)
- París–Niza (8–15)
- Tirreno–Adriático (9–15)
- Milán–San Remo (21)
- Vuelta a Cataluña (23–29)
- The Great Sprint Classic (25)
- E3 Saxo Classic (27)
- Gante–Wevelgem (29)
Abril
- A Través de Flandes (1)
- Tour de Flandes (5)
- Vuelta al País Vasco (6–11)
- París–Roubaix (12)
- Amstel Gold Race (19)
- Lieja–Bastoña–Lieja (26)
- Tour de Romandía (28 abril – 3 mayo)
Mayo
- Giro de Italia (9–29)
Junio
- Critérium del Dauphiné (7-14)
- Sprint de Copenhague (14)
- Vuelta a Suiza (17–21)
Julio
Tour de Francia (4–26)
Agosto
- Clásica de San Sebastián (1)
- Vuelta a Polonia (3–9)
- ADAC Cyclassics (16)
- Renewi Tour (19–23)
- Vuelta a España (22 agosto – 13 septiembre)
- Clásica de Bretaña Ouest-France (30)
Septiembre
- Gran Premio Ciclista de Quebec (11)
- Gran Premio Ciclista de Montreal (13)
- Mundiales de Ciclismo en Ruta – Montreal (20–27)
Octubre
- Giro de Lombardía (10)
- Tour de Guangxi (13–18)
En unos días se espera que se conozcan las fechas de disputa de las competiciones de menor calibre e incluso de las carreras de exhibición programadas para una temporada 2026 en la que varios de los ciclistas que encabezan el ranking UCI cambiarán de equipo.
