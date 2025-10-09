Definido el calendario UCI World Tour 2026: carreras y fechas

Está por finalizar la temporada ciclista 2025, pues lo acostumbrado es que en octubre ya deje de correrse y se guarden los últimos esfuerzos para competiciones de exhibición. Planificando el año venidero, la UCI anunció su calendario principal.

Se habla de calendario principal porque la Unión Ciclista Internacional anunció el orden y las fechas exactas de las 36 carreras World Tour del 2026, con el fin de que los equipos inicien la planificación de la próxima temporada.

No habrá grandes modificaciones en cuanto al orden de las competencias de la primera categoría del ciclismo mundial, pero sí se coordinó para que no se crucen y finalicen un domingo, día que en muchos lugares es dedicado al ocio y al deporte.

Nuevamente la temporada iniciará en Australia y terminará en China, y ya se definieron las fechas de realización de las tres 'grandes' de la temporada 2026, así como de los Mundiales de Ciclismo que serán en Montreal (Canadá).