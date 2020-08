Desafío al Mont Ventoux: hora y canal para ver el regreso de Nairo Quintana

Vuelve Nairo Quintana a la competencia en suelo europeo, luego de la pausa obligada por la cuarentena a comienzos de marzo. El corredor boyacense, ahora al servicio del Arkea, busca ser protagonista en este desafío al Mont Ventoux, o también llamado el Mont Ventoux Dénivelé Challenge.

La carrera tiene una doble ascensión del 'Gigante de Provenza'. El recorrido es de 180 kilómetros, con salida en Vaison-la-Romaine y llegada en la cima del Ventoux.

El año pasado, la primera edición (con una sola subida al Ventoux) fue ganada por el español Jesús Herrada, delante del francés Romain Bardet. La carrera tiene un recorrido modificado. Los ciclistas deben subir una primera vez por la vertiente sur y terminarán por la ascensión completa del Ventoux, por la vertiente histórica.

Hora y canal para ver el Desafío al Mont Ventoux en Colombia

Con el regreso del ciclismo de élite, el canal RCN adquirió los derechos del Mont Ventoux Dénivelé Challenge para Colombia. La transmisión inicia a las 7:00 am y tiene los comentarios de Héctor Urrego con la narración Ramiro Javier Dueñas. Win Sports también lleva las emociones de la carrera desde las 7:30 am.

¿A qué hora inicia la transmisión del Mont Ventoux Dénivelé Challenge por Antena 2?

Del mismo modo, Antena 2 y Antena2.com transmiten todas las indicencias del Mont Ventoux Dénivelé Challenge desde las 7:30 am en toda Colombia. La carrera es comentada por Héctor Palau. Recuerde que Antena 2 se puede escuchar por los siguientes diales: 650 AM (Bogotá), 670 AM (Medellín) y 1030 AM (Cali).