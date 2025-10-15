'Descalabro' en el World Tour: equipo protagonista desaparecerá

La primera división ciclista se quedará sin uno de sus animadores de los últimos años, pues ya es un hecho que el Arkéa-B&B Hotels desaparece, dejando serias consecuencias que van más allá de la formación francesa.

El 15 de octubre de 2025 era la fecha en que los equipos del World Tour debían presentar la documentación inicial ante la UCI para formar parte de la primera división el año que viene, pero el cuadro francés no completó un requisito fundamental que sustentara su estabilidad financiera.

Si bien había varias marcas interesadas en vincularse al Arkea, no hubo acuerdo con ninguna de ellas, siendo este un serio 'descalabro' financiero para el equipo. Emmanuel Hubert, su director general, afirmó a 'Le Parisien': "Tenía unas quince pistas serias para encontrar sponsor, pero todas las puertas se han cerrado".

Arkéa-B&B Hotels NO tendrá equipo de ciclismo en 2026

En consecuencia, el Arkéa no existirá más, y a su paso dejará a más de 100 personas desempleadas, teniendo en cuenta que fuera de los 27 ciclistas profesionales, las 13 de la rama femenina y los doce del equipo de desarrollo, había un staff amplio.