Mié, 15/10/2025 - 13:57
'Descalabro' en el World Tour: equipo protagonista desaparecerá
El movimiento ha sacudido el mundo del ciclismo, pues conllevará varias consecuencias.
La primera división ciclista se quedará sin uno de sus animadores de los últimos años, pues ya es un hecho que el Arkéa-B&B Hotels desaparece, dejando serias consecuencias que van más allá de la formación francesa.
El 15 de octubre de 2025 era la fecha en que los equipos del World Tour debían presentar la documentación inicial ante la UCI para formar parte de la primera división el año que viene, pero el cuadro francés no completó un requisito fundamental que sustentara su estabilidad financiera.
Si bien había varias marcas interesadas en vincularse al Arkea, no hubo acuerdo con ninguna de ellas, siendo este un serio 'descalabro' financiero para el equipo. Emmanuel Hubert, su director general, afirmó a 'Le Parisien': "Tenía unas quince pistas serias para encontrar sponsor, pero todas las puertas se han cerrado".
Arkéa-B&B Hotels NO tendrá equipo de ciclismo en 2026
En consecuencia, el Arkéa no existirá más, y a su paso dejará a más de 100 personas desempleadas, teniendo en cuenta que fuera de los 27 ciclistas profesionales, las 13 de la rama femenina y los doce del equipo de desarrollo, había un staff amplio.
El Arkéa recientemente tuvo momentos importantes de la mano de Kévin Vauquelin, quien terminó segundo en la clasificación general de la Vuelta a Suiza y séptimo en la CG del Tour de Francia 2025. Ahora, tendrá que buscar equipo junto con la totalidad de la plantilla.
Además, el equipo francés es recordado en Colombia debido a que tenía en sus filas a Nairo Quintana en 2022, cuando el 'escarabajo' fue denunciado por consumir tramadol, y a causa de ello fue descalificado del Tour de Francia. Posteriormente, el colombiano salió de la escuadra 'por la puerta de atrás'.
Cofidis también dejaría de ser un equipo World Tour
Sin Arkéa y con la inminente fusión entre Lotto e Intermarché-Wanty, se moverán las posiciones del ranking UCI, y es posible que el Cofidis deje de ser considerado World Tour y descienda de categoría, ya que el Uno-X Mobility le está ganando el pulso por la permanencia.
Además, si Cofidis no logra meterse en el World Tour, podría quedarse sin las invitaciones automáticas para competir en 2026, las cuales le son otorgadas a los dos mejores equipos de la segunda categoría, que en este caso serían Tudor y Q36.5.
